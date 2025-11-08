  • Delo d.o.o.
NOVA ZVEZDA NA BALKANU

Poglejte si ta talent! To je 20-letni pevec Jakov, za katerim nori vsa Hrvaška (VIDEO)

Vse, česar se dotakne, postane hit – z družbenih omrežij je osvojil oder in srca tisočerih oboževalk.
Po uspešnem koncertu v Beogradu je razprodal še tri dodatne datume. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Po uspešnem koncertu v Beogradu je razprodal še tri dodatne datume. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Jakov se je prvič pojavil na televiziji že kot najstnik, leta 2018. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Jakov se je prvič pojavil na televiziji že kot najstnik, leta 2018. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

28. oktobra je imel svoj prvi koncert. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

28. oktobra je imel svoj prvi koncert. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Po uspešnem koncertu v Beogradu je razprodal še tri dodatne datume. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix
Jakov se je prvič pojavil na televiziji že kot najstnik, leta 2018. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix
28. oktobra je imel svoj prvi koncert. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix
N. P.
 8. 11. 2025 | 11:27
3:41
A+A-

Hrvaška ima novo zvezdo, o kateri govori ves Balkan. Jakov Jozinović, komaj 20-letni fant iz Vinkovcev, je čez noč postal glasbeni fenomen. Na TikToku ima milijone ogledov, njegove pesmi polnijo dvorane, najstnice pa kričijo njegovo ime. A njegov uspeh – kot pravi sam – ni naključje. »To ni sreča, to je recept,« je povedal za hrvaški Jutarnji list.

Od »Zvjezdic« do milijonov ogledov

Jakov se je prvič pojavil na televiziji že kot najstnik, leta 2018 v šovu »Zvjezdice«, nato pa tri leta pozneje še v »Supertalentu«, kjer je priznana hrvaška pevka in igralka Maja Šuput napovedala: »Ti bi lahko bil tista prava najstniška zvezda, za katero bodo punce norele.« In imela je prav.

Pravo eksplozijo slave mu je prinesel TikTok. S preprostimi posnetki, kjer je pel v lokalih in na ulici, je osvojil množice. Posebej se je proslavil z obdelavo Balaševićeve pesmi »Olivera«, ki je zbrala skoraj dva milijona ogledov. Danes njegovi videi presegajo več milijonov ogledov, najbolj gledan ima kar 2,8 milijona.

Njegove obdelave uspešnic Oliverja Dragojevića, Gibonnija, Vlade Georgieva in drugih pevcev so postale viralne. Z vsakim videom se je potrjeval kot eden najbolj nadarjenih mladih vokalistov v regiji.

Jakov se je prvič pojavil na televiziji že kot najstnik, leta 2018. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix
Jakov se je prvič pojavil na televiziji že kot najstnik, leta 2018. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

Od spletne slave do razprodanih dvoran

Kar se je začelo na spletu, se je hitro preselilo na oder. Jakov je najprej nastopil kot gost Matije Cveka v zagrebški dvorani Tvornica kulture – le pol leta pozneje pa je tam sam razprodal 1500 vstopnic v nekaj minutah! Njegov uspeh ni ostal omejen na Hrvaško. Ko je napovedal koncert v Beogradu, so se vstopnice prodale v eni uri, v občinstvu pa sta ga občudovali tudi Milica Pavlović in Aleksandra Prijović, ki je zanj dejala: »Bog mu je dal karizmo in toplino, ki ju redko srečaš.«

Po uspešnem koncertu v Beogradu je razprodal še tri dodatne datume v Sava Centru, vse v nekaj urah. Kritiki pravijo, da je to šele začetek.

Skrivnost uspeha: iskrenost in čustva

Čeprav še nima lastne pesmi – prva prihaja kmalu –, je Jakov že zdaj eden najbolj iskanih mladih pevcev v regiji. Glasbeni kritik Bojan Mušćet je za hrvaške medije povedal, da gre za »fenomen današnjega časa – mešanico talenta, pristnosti in moči družbenih omrežij«.

Tudi Krešimir Šustić, strokovnjak za odnose z javnostmi, ki je sodeloval pri karieri Baby Lasagne, pravi, da Jakov uspeva, ker je avtentičen: »Publika je začutila njegovo iskrenost. Ljudje imajo občutek, da ga poznajo osebno, in to je danes redkost. On ni postal viralen zaradi trenda, ampak zaradi čustva, ki ga zna prenesti z glasom.«

28. oktobra je imel svoj prvi koncert. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix
28. oktobra je imel svoj prvi koncert. FOTO: Bane T. Stojanovic/ataimages/pix

»Talent vedno najde pot«

Jakov je dokaz, da pristnost in čustva še vedno štejeta. Kljub vrtoglavemu uspehu ostaja skromen. Pravi, da želi ostati zvest samemu sebi in svojim poslušalcem. »Trud in iskrenost se vedno izplačata. To je šele začetek,« sporoča svojim oboževalcem.

In če je verjeti polnim dvoranam in milijonom ogledov, ima Hrvaška novega zvezdnika, ki bo, kot kaže, še dolgo pel pesmi, ki jih občuduje cel Balkan.

Jakov JozinovićpevecHrvaškahrvaška glasbadružbena omrežjaOliver DragojevićĐorđe BalaševičslavapesemBalkan
