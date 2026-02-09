Poglejte šov Bad Bunnyja na Super Bowlu! Predsednik Trump: Gre za enega najslabših nastopov doslej (VIDEO)

Bad Bunny je v svoji reklami pred polčasom Apple Music Super Bowla obljubil, da bo »ves svet plesal« in obljubo je izpolnil, ko je z Lady Gaga in Rickyjem Martinom pred več kot 100 milijoni gledalcev izvedel miks svojih pesmi. Nastop je bil prežet s tradicijo Latinske Amerike, še posebej pa njegovega rodnega Portorika. Razkošna scenografija je prostor spremenila v portoriško rezidenco, pišejo tuji mediji. Karol G, Cardi B, Young Miko, Jessica Alba in Pedro Pascal so plesali pod streho »casite«, medtem ko se je nastop premikal skozi lažno polje sladkornega trsa. Ogromno plesišče so napolnili razigrani plesalci, prikazali pa so tudi poroko. In to pravo poroko, kot je pozneje potrdil njegov predstavnik.

Predsednik ZDA Donald Trump je nastop portoriškega glasbenika Bad Bunnyja na finalu lige ameriškega nogometa NFL, t. i. super bowlu, ki je minil v duhu portoriške kulture in sporočila enotnosti, označil za "enega najslabših doslej" in za "žalitev veličine Amerike".

Nastop je bil tako nabit s simboli in subtilnimi političnimi namigi, da ga bodo njegovi oboževalci razvozlavali še tedne.

FOTO: Jeenah Moon Reuters

Skrita sporočila in portoriški simboli

Skoraj vse, kar so gledalci videli – kostumi, scenografija, prehodi – je govorilo o tem, kako »biti Portoričan pomeni imeti že po naravi politizirano identiteto kot kolonialni podanik«, poročajo ameriški mediji. Tudi dejstvo, da je bil nastop prvič v 60-letni zgodovini Super Bowla skoraj v celoti v španščini, je predstavljalo močno izjavo.

FOTO: Jeenah Moon Reuters

Tudi gostje so pripovedovali zgodbo o portoriški kulturi. Lady Gaga se je pojavila v svetlomodri obleki z nacionalnim cvetom in poskrbela za salsa točko. Nastopila je z Los Sobrinos, mladim portoriškim bendom, in simbolično predala baklo novi generaciji.

FOTO: Mark J. Rebilas Imagn Images Via Reuters Connect

Nato je na oder stopil Ricky Martin z nastopom, ki je kritiziral gentrifikacijo in razseljevanje na otoku. Na koncu je Bunny skupaj s skupino Los Pleneros de la Cresta Ameriki predstavil tradicionalni žanr »plena«.

Politični aktivizem kot zaščitni znak

Proti koncu nastopa je rekel »bog obvaruj Ameriko«, nato pa začel naštevati vse države ameriške celine. Plesalci so pritekli na igrišče z zastavami vseh teh držav, s čimer je razgradil idejo Združenih držav kot edine »Amerike«.

Bad Bunny je prejšnji teden dobil grammyja za album leta in postal prvi album v španščini s to prestižno nagrado. V zahvalnem govoru se je neposredno dotaknil nasilja Trumpove administracije. »Preden se zahvalim bogu, bom rekel: ICE ven,« je dejal. »Nismo divjaki, nismo živali. Smo ljudje. In smo Američani.«

Množični napori Trumpove administracije za deportacije so bili glavni razlog, da Bad Bunny v svetovno turnejo ni vključil mest v celinskih ZDA. Dejal je, da ga je skrbelo, da bi lahko imigracijska služba (ICE) ciljala njegove oboževalce.

Od novembra 2025 je Ministrstvo za domovinsko varnost na Portoriku aretiralo več kot 1430 priseljencev – desetkrat več kot leta 2024. Bad Bunny je to doživel tudi osebno, ko je junija lani posnel agente, ki so aretirali ljudi. Zato ne preseneča, da je postal tarča desnice takoj, ko je NFL objavil, da bo nastopil. Uradniki Trumpove administracije so grozili, da bodo na obiskovalce Super Bowla poslali ICE, drugi konservativci pa so izrekali ksenofobne žalitve.

FOTO: Jeenah Moon Reuters

Na samem koncu, preden je zapustil oder, je dvignil žogo za ameriški nogomet, na kateri je pisalo: »Skupaj smo Amerika.« »Sporočilo je imelo dvojni pomen: vrnitev imena, ki označuje celotno ameriško celino in ne le ZDA, ter opomnik, da vsi – ne glede na to, kaj govori Trumpova administracija – pripadamo tej državi,« je danes zjutraj zapisal The Cut.