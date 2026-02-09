  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SUPER BOWL

Poglejte šov Bad Bunnyja na Super Bowlu! Predsednik Trump: Gre za enega najslabših nastopov doslej (VIDEO)

Bad Bunny je na Super Bowlu pripravil spektakel, ki ni bil le glasbeni vrhunec večera, ampak tudi glasna izjava o Portoriku, identiteti in politiki.
 FOTO: Jeenah Moon Reuters

 FOTO: Jeenah Moon Reuters

 FOTO: Mark J. Rebilas Imagn Images Via Reuters Connect

 FOTO: Mark J. Rebilas Imagn Images Via Reuters Connect

FOTO: Jeenah Moon Reuters

FOTO: Jeenah Moon Reuters

FOTO: Jeenah Moon Reuters

FOTO: Jeenah Moon Reuters

 FOTO: Jeenah Moon Reuters
 FOTO: Mark J. Rebilas Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters
N. Č.
 9. 2. 2026 | 08:25
 9. 2. 2026 | 10:15
4:20
A+A-

Bad Bunny je v svoji reklami pred polčasom Apple Music Super Bowla obljubil, da bo »ves svet plesal« in obljubo je izpolnil, ko je z Lady Gaga in Rickyjem Martinom pred več kot 100 milijoni gledalcev izvedel miks svojih pesmi. Nastop je bil prežet s tradicijo Latinske Amerike, še posebej pa njegovega rodnega Portorika. Razkošna scenografija je prostor spremenila v portoriško rezidenco, pišejo tuji mediji. Karol G, Cardi B, Young Miko, Jessica Alba in Pedro Pascal so plesali pod streho »casite«, medtem ko se je nastop premikal skozi lažno polje sladkornega trsa. Ogromno plesišče so napolnili razigrani plesalci, prikazali pa so tudi poroko. In to pravo poroko, kot je pozneje potrdil njegov predstavnik.

Predsednik ZDA Donald Trump je nastop portoriškega glasbenika Bad Bunnyja na finalu lige ameriškega nogometa NFL, t. i. super bowlu, ki je minil v duhu portoriške kulture in sporočila enotnosti, označil za "enega najslabših doslej" in za "žalitev veličine Amerike". 

Nastop je bil tako nabit s simboli in subtilnimi političnimi namigi, da ga bodo njegovi oboževalci razvozlavali še tedne.

FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters

Skrita sporočila in portoriški simboli

Skoraj vse, kar so gledalci videli – kostumi, scenografija, prehodi – je govorilo o tem, kako »biti Portoričan pomeni imeti že po naravi politizirano identiteto kot kolonialni podanik«, poročajo ameriški mediji. Tudi dejstvo, da je bil nastop prvič v 60-letni zgodovini Super Bowla  skoraj v celoti v španščini, je predstavljalo močno izjavo.

FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters

Tudi gostje so pripovedovali zgodbo o portoriški kulturi. Lady Gaga se je pojavila v svetlomodri obleki z  nacionalnim cvetom in poskrbela za salsa točko. Nastopila je z Los Sobrinos, mladim portoriškim bendom, in simbolično predala baklo novi generaciji.

 FOTO: Mark J. Rebilas Imagn Images Via Reuters Connect
 FOTO: Mark J. Rebilas Imagn Images Via Reuters Connect

Nato je na oder stopil Ricky Martin z nastopom, ki je kritiziral gentrifikacijo in razseljevanje na otoku. Na koncu je Bunny skupaj s skupino Los Pleneros de la Cresta Ameriki predstavil tradicionalni žanr »plena«.

Politični aktivizem kot zaščitni znak

Proti koncu nastopa je rekel »bog obvaruj Ameriko«, nato pa začel naštevati vse države ameriške celine. Plesalci so pritekli na igrišče z zastavami vseh teh držav, s čimer je razgradil idejo Združenih držav kot edine »Amerike«.

Bad Bunny je prejšnji teden dobil grammyja za album leta in postal prvi album v španščini s to prestižno nagrado. V zahvalnem govoru se je neposredno dotaknil nasilja Trumpove administracije. »Preden se zahvalim bogu, bom rekel: ICE ven,« je dejal. »Nismo divjaki, nismo živali. Smo ljudje. In smo Američani.«

Množični napori Trumpove administracije za deportacije so bili glavni razlog, da Bad Bunny v svetovno turnejo ni vključil mest v celinskih ZDA. Dejal je, da ga je skrbelo, da bi lahko imigracijska služba (ICE) ciljala njegove oboževalce.

Od novembra 2025 je Ministrstvo za domovinsko varnost na Portoriku aretiralo več kot 1430 priseljencev – desetkrat več kot leta 2024. Bad Bunny je to doživel tudi osebno, ko je junija lani posnel agente, ki so aretirali ljudi. Zato ne preseneča, da je postal tarča desnice takoj, ko je NFL objavil, da bo nastopil. Uradniki Trumpove administracije so grozili, da bodo na obiskovalce Super Bowla poslali ICE, drugi konservativci pa so izrekali ksenofobne žalitve.

FOTO: Jeenah Moon Reuters
FOTO: Jeenah Moon Reuters

Na samem koncu, preden je zapustil oder, je dvignil žogo za ameriški nogomet, na kateri je pisalo: »Skupaj smo Amerika.« »Sporočilo je imelo dvojni pomen: vrnitev imena, ki označuje celotno ameriško celino in ne le ZDA, ter opomnik, da vsi – ne glede na to, kaj govori Trumpova administracija – pripadamo tej državi,« je danes zjutraj zapisal The Cut.

Več iz teme

Bad BunnySuper BowlZDA
ZADNJE NOVICE
10:55
Šport  |  Odmevi
ANATOMIJA POŠKODBE

Zdravnik analiziral hud padec Lindsey Vonn in razdelil javnost: »Je ona samo obsedena s slavo?« (VIDEO)

Na Instagramu mu sledi približno 190 tisoč ljudi.
9. 2. 2026 | 10:55
10:45
Novice  |  Svet
DUBROVNIK

Orožje, grožnje in alkohol za samostanskimi zidovi

Frančiškan je zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu. Policistom izročil zračno puško.
9. 2. 2026 | 10:45
10:39
Video
Lifestyle  |  Polet
ŠOK NA OLIMPIJSKEM LEDU

Ilia Malinin po 50 letih obudil prepovedani skok! Poglejte reakcijo Novaka Đokovića (VIDEO)

Prav Malinin je bil ključni mož pri osvojitvi zlate medalje reprezentance Združenih držav Amerike.
Miroslav Cvjetičanin9. 2. 2026 | 10:39
10:25
Bulvar  |  Suzy
POČITNICE

Sproščena Helena Blagne: Oddih na rajskih otokih (Suzy)

Ni ga lepšega kot presekati turobne februarske dni z oddihom nekje na toplem.
9. 2. 2026 | 10:25
10:12
Lifestyle  |  Polet
BODIMO POZORNI

Koliko gibanja v resnici potrebujete, če večino dneva sedite

Sodobne smernice se vse bolj nagibajo k celostnemu pogledu na gibanje v 24 urah dneva.
Miroslav Cvjetičanin9. 2. 2026 | 10:12
10:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNO

Oče v Avstriji ubil hčerko, trupli sta več tednov ležali v stanovanju

Oče v Avstriji ubil hčerko, trupli sta več tednov ležali neodkriti.
9. 2. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki