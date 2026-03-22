Pogovarjali smo se s filmskim zvezdnikom Atkinsom, zdaj okreva po operaciji

Christopher Atkins, Richard iz filma Modra laguna, je že vse življenje športnik. Tudi pri 65 letih si brez športa ne zna predstavljati življenja. Prav šport je bil eden od dejavnikov, ki so ga pripeljali na filmska platna. Postavnega svetlolasca zelenih oči so opazili producenti in namesto športne ga je čakala filmska kariera. Ostal je v zelo dobri kondiciji, vendar tudi rekreacija zahteva svoj davek.

Nedavno je prestal operacijo zaradi poškodbe komolca. »Vzrok, da je bilo treba pod nož, je bila kost na kosti. Osteoartritis. Dolga leta sem aktivni športnik in ukvarjal sem se res z veliko različnimi. Športno smo živeli tudi s sinom in hčerko ter zdaj z vnuki, in nekje se pač mora poznati,« je povedal za Slovenske novice. Odrezali so mu radialno glavico na levi roki in mu vstavili kovinsko.

Zvezdnik nam je pokazal svojo rentgensko sliko. Foto: osebni arhiv

»Operacija je trajala štiri ure, zdaj me čaka dolgo okrevanje, saj mora kost nazaj zrasti okoli nove proteze,« nam je še zaupal. »Najprej sem poskusil z injekcijami gela, steroidov in PRP, to pomeni, da vzamejo kri, jo centrifugirajo, da dobijo bele krvničke in jih vbrizgajo. Vendar nič od tega ni delovalo. Zato je bilo treba pod nož,« razkrije.

Po operaciji je kmalu lahko odšel domov. »Počutim se res odlično, čeprav se moram seveda paziti in upoštevati zdravniška navodila. Trenutno še ne morem in ne smem dvigniti ničesar, kar bi tehtalo več kot 2,5 kg,« doda. Diete nima, hodi pa na fizioterapije za raztezanje operirane leve roke; nerodno je le to, ker je levičar, med okrevanjem pa mora večino stvari početi z desnico.

Trenutno je v Avstraliji, kjer bo po okrevanju snemal novi film. »Izogibam se napačnim gibom, čeprav nikoli ne veš, kaj se ti lahko zgodi kljub vsej previdnosti,« se zaveda Atkins.

V Avstraliji čaka na snemanje filma in prijateljevo poroko. Foto: B. Heimens

Na celini tam spodaj ima več prijateljev in Atkins bo v kratkem svat. Čeprav so nekateri mediji ugibali, ali bo po zakonu z manekenko Lyn Barron, s katero imata sina in hčerko, v drugo stopil pred oltar, ni tako. Poročil se bo njegov avstralski prijatelj.