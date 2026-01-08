Pogreb Brigitte Bardot: takšno je bilo zadnje slovo filmske ikone

V francoskem Saint-Tropezu, mestu, ki je zaznamovalo njeno življenje in kariero, hkrati pa mu je sama dala poseben pečat ter ga za vedno zapisala na zemljevid svetovnega glamurja, so včeraj na zadnjo pot pospremili francosko igralko Brigitte Bardot. Filmska ikona je stara 91 let umrla 28. decembra na svojem domu v Saint-Tropezu, kamor se je, potem ko je končala filmsko kariero, umaknila v začetku 70. let. Zadnje slovo je potekalo v cerkvi Marijinega vnebovzetja, slovesnost pa je bila skromna, natanko takšna, kot si jo je Bardotova želela.

Njen mož Bernard d’Ormale je zavrnil predloge o državni komemoraciji in poudaril, da pokojnica nikoli ni marala uradnih časti niti političnega protokola. Čeprav je prejela legijo časti, je ni nikoli osebno prevzela. Pogreba so se udeležili bližnji prijatelji in družina ter manjše število povabljencev, med katerimi je izstopala Marine Le Pen, voditeljica francoske skrajne desnice in dolgoletna prijateljica pokojne igralke. Njen prihod je, glede na igralkine znane politične poglede v poznejših letih življenja, pritegnil veliko pozornosti javnosti. Francoskega predsednika Emmanuela Macrona in njegove žene ni bilo, medtem ko so mnogi po dolgem času videli njenega sina Nicolasa-Jacquesa Charrierja in njegovi hčeri Théo ter Anne, poroča Associated Press.

FOTO: Thibaud Moritz /Afp

Fundacija Brigitte Bardot, posvečena zaščiti pravic živali, je že prej napovedala, da bo slovo potekalo brez pompa in v duhu same dive. Tiskovni predstavnik fundacije Bruno Jacquelin je poudaril, da bo slovesnost odražala to, kar je Brigitte bila: preprosta, močna in samosvoja, obdana z ljudmi, ki so jo resnično poznali in imeli radi. Za številne oboževalce in prebivalce Saint-Tropeza je bil pogreb čustven trenutek slovesa. V mestu so ga prenašali na velikih zaslonih, da bi se lahko vsi, ki so to želeli, kljub hladnemu vremenu poslovili od nje. Mestne oblasti so sporočile, da bo Brigitte Bardot za vedno ostala najsvetlejša ambasadorka Saint-Tropeza, mesta, katerega zgodovino in identiteto je močno zaznamovala.

Čeprav je bila ena največjih ikon francoskega in svetovnega filma ter simbol spolne revolucije 60. let, je Brigitte Bardot za seboj pustila zapuščino, ki ni enoznačna. Medtem ko so jo mnogi slavili kot filmsko legendo in borko za pravice živali, so jo drugi kritizirali zaradi njenih političnih stališč, zaradi katerih je bila večkrat obsojena zaradi sovražnega govora. Kljub temu se je Saint-Tropez na dan njenega pogreba poslovil od ženske, ki je s svojim talentom, karizmo in nekonvencionalnim duhom zaznamovala celotno dobo: preprosto, tiho in brez velikih besed, natanko tako, kot si je želela.