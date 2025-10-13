Polemike še pred premiero: spet se bo govorilo o Melanii Trump

Začetek prihodnjega leta bo zaznamovala ena najbolj težko pričakovanih dokumentarnih zgodb s političnim ozadjem: 1. februarja v kina prihaja film Melania, ki že sedaj sproža burne odzive.

V ospredju je 55-letna Melania Trump, aktualna prva dama Združenih držav Amerike, dokumentarec pa ponuja vpogled v njeno vsakdanje življenje med 20 dnevi pred letošnjo Trumpovo predsedniško inavguracijo.

Po napovedih bodo gledalci lahko pokukali za zaprta vrata: od priprav na vrnitev v Belo hišo, srečanj z najožjimi sodelavci pa vse do zasebnih trenutkov znotraj družine Trump.

Pod produkcijo se podpisuje Amazon MGM Studios, pravice za predvajanje so bile odkupljene za kar 40 milijonov dolarjev. Po prikazovanju v kinih bo dokumentarec na voljo tudi na Prime Videu, v pripravi je še tridelna mini-serija, ki bo zgodbo dodatno razširila.

Režiser je Brett Ratner, znan po hollywoodskih uspešnicah iz začetka 2000., ki se s tem projektom vrača po večletnem umiku iz javnosti zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju in neprimernem vedenju. Čeprav nikoli ni bil uradno obtožen, je njegova vključitev v projekt znova sprožila vprašanja in razprave.

Dodatno prah dviguje širše politično ozadje projekta, zlasti zaradi tesnih vezi med Amazonom in novo Trumpovo administracijo ter informacij, da naj bi imela Melania tudi finančni interes pri distribuciji filma.

Ugledni mediji, kot sta The Guardian in Business Insider, ter politični analitiki poudarjajo, da takšen projekt gotovo ni brez političnega konteksta, še posebej v času, ko Amazon pod vodstvom Jeffa Bezosa vse bolj poskuša izboljšati odnose z Belo hišo.

Kritiki opozarjajo, da bi lahko film o prvi dami služil kot nekakšno PR-orodje družine Trump in je hkrati priložnost za Amazon, da si zagotovi ugodnejši položaj v prihodnjem političnem in zakonodajnem okolju.

Ostaja še vprašanje, ali bo priljubljenost filma v ZDA vplivala na njegovo distribucijo v evropskih kinodvoranah.

Čeprav trenutno ni uradne potrditve, da bo Melania prikazana tudi v Sloveniji, zanimanje za film že zdaj nakazuje, da bi si ga občinstvo morda lahko ogledalo tudi pri nas: bodisi v kinih bodisi prek pretočnih platform, ugiba gloria.hr.