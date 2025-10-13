  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOKUMENTAREC

Polemike še pred premiero: spet se bo govorilo o Melanii Trump

V kina prihaja kontroverzni dokumentarec, ki že zdaj dviga prah.
FOTO: Jessica Koscielniak/Reuters
FOTO: Jessica Koscielniak/Reuters
M. Fl.
 13. 10. 2025 | 13:25
 13. 10. 2025 | 13:35
2:23
A+A-

Začetek prihodnjega leta bo zaznamovala ena najbolj težko pričakovanih dokumentarnih zgodb s političnim ozadjem: 1. februarja v kina prihaja film Melania, ki že sedaj sproža burne odzive.

V ospredju je 55-letna Melania Trump, aktualna prva dama Združenih držav Amerike, dokumentarec pa ponuja vpogled v njeno vsakdanje življenje med 20 dnevi pred letošnjo Trumpovo predsedniško inavguracijo.

Po napovedih bodo gledalci lahko pokukali za zaprta vrata: od priprav na vrnitev v Belo hišo, srečanj z najožjimi sodelavci pa vse do zasebnih trenutkov znotraj družine Trump.

Pod produkcijo se podpisuje Amazon MGM Studios, pravice za predvajanje so bile odkupljene za kar 40 milijonov dolarjev. Po prikazovanju v kinih bo dokumentarec na voljo tudi na Prime Videu, v pripravi je še tridelna mini-serija, ki bo zgodbo dodatno razširila.

Režiser je Brett Ratner, znan po hollywoodskih uspešnicah iz začetka 2000., ki se s tem projektom vrača po večletnem umiku iz javnosti zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju in neprimernem vedenju. Čeprav nikoli ni bil uradno obtožen, je njegova vključitev v projekt znova sprožila vprašanja in razprave.

Dodatno prah dviguje širše politično ozadje projekta, zlasti zaradi tesnih vezi med Amazonom in novo Trumpovo administracijo ter informacij, da naj bi imela Melania tudi finančni interes pri distribuciji filma.

Ugledni mediji, kot sta The Guardian in Business Insider, ter politični analitiki poudarjajo, da takšen projekt gotovo ni brez političnega konteksta, še posebej v času, ko Amazon pod vodstvom Jeffa Bezosa vse bolj poskuša izboljšati odnose z Belo hišo.

Kritiki opozarjajo, da bi lahko film o prvi dami služil kot nekakšno PR-orodje družine Trump in je hkrati priložnost za Amazon, da si zagotovi ugodnejši položaj v prihodnjem političnem in zakonodajnem okolju.

Ostaja še vprašanje, ali bo priljubljenost filma v ZDA vplivala na njegovo distribucijo v evropskih kinodvoranah.

Čeprav trenutno ni uradne potrditve, da bo Melania prikazana tudi v Sloveniji, zanimanje za film že zdaj nakazuje, da bi si ga občinstvo morda lahko ogledalo tudi pri nas: bodisi v kinih bodisi prek pretočnih platform, ugiba gloria.hr.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
SPORNI ODLOMKI KNJIGE

Melania Trump v središču škandala, medtem potrdila, da ima s Putinom stike (VIDEO)

Založba je sporočila, da je po dogovoru z avtorjem odstranila sporne odlomke ...
10. 10. 2025 | 19:20
Bulvar  |  Tuji trači
SLEDILO JE OPRAVIČILO

Kriva je Melania Trump: iz prodaje so umaknili izvode knjige

Založnik je iz knjige odstranil trditve o Melanii Trump in se opravičil.
9. 10. 2025 | 09:00

Več iz teme

Melania TrumpdokumentarecAmazondokumentarni filmMelania
ZADNJE NOVICE
15:10
Lifestyle  |  Astro
LAHKO SE OSVOBODIMO

Matrica čustev in vzorcev: duhovni učitelji razkrivajo, kako se osvoboditi

Poskusimo ozavestiti svoje glavne vzorce. Ni dovolj, da pazimo na misli in čustva.
13. 10. 2025 | 15:10
15:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAVRŽNO KAZNIVO DEJANJE

To je novo v primeru Alžirca, ki je spolno napadel dečka in po zaslišanju pobegnil skozi okno

Pobeglega z novogoriškega sodišča išče tudi italijanska policija.
13. 10. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEZONA VIRUSOV

Kako premagati prehlad: pozabite na vitamin C, to je tisto, kar resnično deluje

Profesor imunologije z londonskega Imperial Collegea razkriva, kaj dejansko deluje v boju proti prehladu.
13. 10. 2025 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
KAJ PRAVI ZAKONODAJA?

Pogrešanega pozivajo, naj se oglasi sodišču, sicer ga bodo razglasili za mrtvega

Pogrešane osebe se same vrnejo domov le v približno 30 odstotkih.
13. 10. 2025 | 14:45
14:15
Bulvar  |  Domači trači
POŠKODBA PRI DELU

Saša Lendero okrvavljena! Kaj se ji je zgodilo? (FOTO)

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena.
13. 10. 2025 | 14:15
14:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA

Sodišče zapečatilo usodo Milanovih morilcev!

David Trivić in Andraž Skrinjar bosta morala skupno odsedeti 48 let zapora.
Aleksander Brudar13. 10. 2025 | 14:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

V dvoje je lepše

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: gradbeno lepilo, ki preživi vse

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki