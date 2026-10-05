Policija nad znanega skladatelja: skrivaj snemal lepotice in posnetke delil na spletu?

Albanska policija preiskuje škandal, povezan z intimnimi posnetki znanega skladatelja Adriana Hile, ki se na njih predaja strastem z več ženskami iz javnega življenja, skupno naj bi jih bilo kar 17, čeprav policija tega za zdaj ni potrdila. Hila je policiji priznal, da so kamere, ki so posnele intimne prizore, njegove, medtem ko je znana pevka Eli Fara, ena od deklet, ki so se znašla na posnetkih, dejala, da ni vedela, da jo snemajo. Policija zdaj poskuša ugotoviti, kdo je pridobil posnetke in jih objavil, med prvimi so zaslišali Hilo, ki pa je med policijskim zaslišanjem med drugim dejal, da je kamere namestil tako v prostor kot tudi izven njega, in sicer zaradi varnosti, v njegovi soseski so bili namreč priča seriji vlomov. Njegov namen ni bil snemanje intimnih posnetkov ter zloraba zaupanja žensk, njegovo izjavo povzemajo albanski mediji.

»Kamere sem namestil po tem, ko so vlomili v sosedovo hišo, vlomilcev pa niso nikoli našli, saj jih nihče ni videl,« je dejal Hila, ki je med drugim še zatrdil, da ni vedel, da so bili posnetki, ki zdaj krožijo po spletu, shranjeni, on sam jih ni prenesel niti objavil.

Eli Fara: Nisem vedela, da me snemajo

Na enem od posnetkov se pojavi tudi znana albanska pevka Eli Fara, ki je policiji povedala, da ni vedela, da jo snemajo, v nasprotnem primeru se ne bi spustila v intimni odnos. Kljub temu pa Fara ne obtožuje Hila in dopušča možnost, da je posnetke v javnost spravil nekdo drug. »Nisem vedela, da je bila v prostoru kamera, in da je dogajanje snemala. A mislim, da Adrian Hila ni objavil posnetkov, želim pa, da zadevo policija razišče in najde tistega, ki je to storil,« je povedala Fara.

Hila je bil po več urah zasliševanja izpuščen, preiskava pa se nadaljuje, poročanje albanskih medijev povzema Index.hr. Policija še ni sporočila, ali so uspeli ugotoviti, kdo je pridobil in začel širiti posnetke, ter kako je do njih prišel. Preiskujejo tudi, ali je imel kdo nepooblaščen dostop do sistema kamer ali naprav, na katerih so bili posnetki shranjeni.