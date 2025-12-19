Policija prijela Mladena Grdovića: ne boste verjeli, koliko je pokazal alkotest

Hrvaški pevec Mladen Grdović, ena najprepoznavnejših osebnosti zabavne glasbe pri naših sosedih, je v oddaji Show na kvadrat spregovoril o lanskem incidentu, ko ga je policija ustavila zaradi vožnje pod vplivom alkohola. 14. februarja je alkotest pokazal kar 3,6 promila alkohola v krvi, policisti pa so ga pridržali, poroča Večernji list. Ostal je brez vozniškega dovoljenja, primer pa je pristal na oglasni deski zadarskega občinskega sodišča. V intervjuju Grdović priznava, da dogodka ne obžaluje. »Ni mi žal. Obstajale so izdaje in ljubosumni ljudje, ker sem vedno vozil dober avto,« je dejal. »V življenju nisem nikogar poškodoval. Od treh milijonov prevoženih kilometrov sem imel le štiri nesreče. Bolj so nevarni električni skiroji.« Na vprašanje, ali so mu policisti zaradi slave kdaj pogledali skozi prste, je iskreno odgovoril: »Nič mi niso oprostili. Plačal sem več kazni kot imam nastopov.« V oddaji je znova opozoril na nevarnost alkohola v prometu ter poudaril pomen odgovorne vožnje.

Nima vozniškega dovoljenja

Mladen Grdović ima za seboj 45 let kariere, govora pa je bilo tudi o njegovih prihodnjih nastopih: veseli se silvestrovanja v Sisku ter februarskega koncerta v dvorani Vatroslava Lisinskega, kjer bo obeležil svojo dolgoletno glasbeno pot. Gre za dogodek, ki ga sam opisuje kot srečanje s publiko, s katero si je čez desetletja delil oder, glasbo in spomine. V iskrenem in čustvenem delu pogovora se je dotaknil tudi zasebnega življenja, predvsem izgube brata in staršev, odnosa z nekdanjo ženo Brankico ter odnosa s hčerko Saro, ki je v zvezi s hrvaškim košarkarjem. Spregovoril je tudi o boju z alkoholizmom, lanski incident pa prepoznava kot opomin. Vozniškega dovoljenja trenutno nima, po njegovih besedah pa ga celo policisti spodbujajo, naj izpit znova opravi.