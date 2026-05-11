Polom Melanie Trump: »Mož te vara, ti pa ...«

Prva dama Združenih držav Amerike Melania Trump je ob materinskem dnevu, ki ga tam praznujejo vsako drugo nedeljo v maju, za The Washington Post napisala kolumno, vendar je bila namesto pohval deležna pravega plazu kritik. Bralci so v komentarjih brutalno raztrgali njene nasvete o materinstvu in jo spomnili na številne afere njenega moža, Donalda Trumpa. V besedilu, v katerem poziva k vrnitvi časti materinstvu, je Melania kritizirala feminizem in zapisala, da je ta pogosto postavljal kariero pred družino, kar je imelo hude posledice za naš narod. Njene besede so razjezile naročnike časopisa, katerega lastnik je Jeff Bezos, ki ga vse glasneje obtožujejo odkritega udinjanja trenutni administraciji v Beli hiši.

Nepotizem in hinavščina

Kolumna opisuje matere kot temelj ameriške demokracije ter prve učiteljice empatije, ambicij in discipline. Kljub temu so le nekaj minutah sprožili izjemno ostri odzivi. »Tvoj mož je pred dnevi novinarko primerjal s psičko,« se je glasil eden od njih. Drugi bralec je dodal: »Materinstvo nikoli ni bilo osramočeno. Edino, kar sramoti matere je, ko mož vara ženo z drugo žensko in z njo dobi nezakonskega otroka. Morda bi morala to najprej razčistiti s svojim možem,« povzema independent.co.uk.

Tretji je kolumno prve dame označil za predstavo, popolnoma odrezano od resničnosti: »Živi življenje razkošja in materializma, potem pa materam, od katerih nekatere delajo dve ali tri službe, govori, naj več časa preživijo doma in obenem obvezno najdejo čas zase? Vzgojila je razvajenega nepo-otroka in kot prva dama ni naredila NIČ. Kakšna sramota.« Nekateri so celo podvomili, da je besedilo sploh napisala sama, in se spraševali: »Ali Bezosova zvestoba Trumpovim res nima meja? Poleg tega tega očitno ni napisala Melania.«

Bezosov vpliv

Polom s kolumno prihaja v času hude krize za The Washington Post. Odkar se je Donald Trump vrnil v Belo hišo, je Jeff Bezos močno spremenil uredniško politiko časopisa. Zaradi tega, kar nekdanji zaposleni opisujejo kot odkrito kapitulacijo pred gibanjem MAGA, je časopis izgubil več kot 375 tisoč digitalnih naročnikov. Več uglednih urednikov in kolumnistov je podalo odpoved zaradi domnevne cenzure in omejevanja uredniške svobode. Bezos je februarja odpustil kar tretjino zaposlenih, ukinil športno rubriko in močno zmanjšal število dopisništev v tujini. Dopisnica iz Ukrajine je za odpoved izvedela med poročanjem iz vojne cone.

Milijoni za propagando

Sodelovanje Bezosa in družine Trump ni novost. Lastnik Amazona je lani vložil približno 75 milijonov dolarjev v dokumentarni film o Melanii. Kritiki so projekt ostro napadli in ga označili za srhljiv propagandni izdelek, medtem ko je znani voditelj Jimmy Kimmel ta ogromni znesek odkrito poimenoval podkupnina.