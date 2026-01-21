Polom Melanie Trump: šokantni podatki o njenem filmu

Rdeča preproga je razgrnjena, Kennedy Center pripravljen, a viri šepetajo, da bi lahko dokumentarec o Melanii Trump predvajali v praznih dvoranah. Manj kot dva tedna pred premiero, ki se obeta 30. januarja, se zdi, da zanimanje za prvo damo Združenih držav Amerike zamira. Kljub ogromni 40-milijonski pogodbi Amazona in njenega studia MGM ter promocijskemu pompu Bele hiše podatki pričajo, da za vstopnice v predprodaji ni ravno veliko zanimanja. Poročila navajajo, da predhodnih rezervacij v ključnih mestih, kot sta New York in celo Trumpov domači Palm Beach, praktično ni. To je šokanten razvoj za projekt, za katerega je predsednik Donald Trump napovedal, da bo težko dostopen.

Razkorak med pričakovanji in realnostjo je očiten. Donald Trump je novinarjem na Air Force One povedal, da film zanima veliko ljudi, in dejal, da bo njegov uspeh primerljiv z Melanijino uspešnico. Trdil je celo, da znane osebnosti, kot je Wayne Gretzky, nestrpno čakajo na sedeže za premiero. Vendar podatki kinodvoran razkrivajo drugačno sliko. Po poročanju spletne strani The InSneider, ki spremlja zakulisje filmske industrije, predprodaja vstopnic za dokumentarec dosega nevarno nizke številke. Eden od virov iz kinematografov je pojasnil, da z izjemo nekaj predvajanj v MAGA trdnjavah, večina dvoran proda manj kot deset vstopnic na projekcijo.

»Gre za projekt z visoko prepoznavnostjo, a radovednost ne pomeni vedno dvajset dolarjev vredne vstopnice,« je povedal eden od distributerjev. »Dokumentarci so v kinih že tako slabo prodajani. Ko k temu dodate sporno naravo teme, nastane zelo specifična niša.« Amazon in MGM sta na projekt veliko stavila. Cena 40 milijonov dolarjev je praktično neverjetna za en dokumentarni film. Režiral ga je Brett Ratner in po letih izključitve zaradi obtožb spolnega nadlegovanja pomeni kontroverzno režiserjevo vrnitev v Hollywood. Ratner je med 20-dnevnim prehodnim obdobjem januarja 2025 dobil neposreden dostop do prve dame.

Film obljublja nefiltriran vpogled v Melanijino vrnitev v Vzhodno krilo Bele hiše. Napovednik, ki je bil izdan prejšnji mesec, prikazuje bleščečo kinematografijo in intimne trenutke prve dame pri organizaciji inavguracije. Promocijsko je bil predstavljen kot filmski dogodek, ne kot običajen politični dokumentarec. Če film ne bo uspešen, bo to draga napaka za Amazon in PR-težava za prvo damo, ki daje velik poudarek skrbno izbrani javni podobi. Že promocijska turneja je sprožila val kritik. Posebna premiera filma je napovedana za 29. januar v Kennedy Centru v Washingtonu.

Kontroverznost se je pokazala prejšnji teden, ko je predsednik Trump na družbenih omrežjih omenil Trump Kennedy Center kot prizorišče, kar je sledilo poročilom, da je upravni odbor na tablo z imenom stavbe tiho dodal njegovo ime. Potezo je družina Kennedy ostro kritizirala, obsodila jo je tudi Maria Shriver. Kljub vsemu bo predpremiera potekala po načrtu. Pričakuje se svečan dogodek, na katerem bodo prisotni predsednik, prva dama in izbrana skupina zvestih podpornikov. Ali se bo to navdušenje preneslo na običajne obiskovalce kinodvoran, pa ostaja veliko vprašanje.

Melania Trump film na svoj značilno skrivnostni način promovirala sama. Izogibala se je tradicionalnim pogovornim oddajam in namesto tega uporabljala družbena omrežja. V redkem sporočilu je film opisala kot zapis zgodovine v gibanju in izrazila navdušenje, da bodo Američani videli njeno izjemno potovanje. Viri blizu prvi dami pravijo, da dokumentarec dojema kot dokončen kontrast med njenim prikazom v medijih in resnico o tem, kakšna je. »Želi si, da bi ta film utrdil njen sloves,« je za People povedal vir. »Zelo je ponosna nanj in sodelovala je pri celotni montaži.«

Se trend lahko obrne?

Slaba prodaja vstopnic morda ni usodna. Obstaja možnost, da bo tiha večina Trumpovih podpornikov množično prišla na premierni vikend in presenetila hollywoodske napovedi. Filmi z versko ali konservativno vsebino pogosto presegajo napovedi, saj njihova publika ne sledi vedno tradicionalnemu obnašanju potrošnikov oziroma gledalcev. Poleg tega ima film varnostno mrežo. Po kinodistribuciji bo ekskluzivno na voljo na Prime Videu, kjer bo zagotovo, ne glede na prodajo vstopnic, dosegel velik krog občinstva.