Polom Vučićeve podpornice: priljubljena pevka v Avstriji ne napolni niti manjšega kluba, Matić isti večer razprodal sosednje prizorišče

Srbska pevka Jelena Karleuša, zadnje čase znana tudi kot javna podpornica Aleksandra Vučića, je minuli konec tedna v Avstriji doživela enega večjih javnih porazov v zadnjih letih kariere. Namesto pričakovanega razprodanega večera se je v klubu Beton v Linzu v soboto, 13. decembra, zbralo vsega skupaj 97 obiskovalcev. Še večje presenečenje pa je sledilo kasneje – Karleuša na koncu na oder sploh ni stopila. Občinstvo je namesto napovedanega nastopa poslušalo didžeja, posnetki skoraj praznega kluba pa so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih.

Po navedbah obiskovalcev je pevka prihod na oder večkrat prestavila, nato pa od sramote dokončno odpovedala nastop. Didžej je moral razočaranim prišlekom sporočiti, da bodo že kupljene vstopnice veljale za kateri koli drugi prihodnji dogodek v klubu. Na družbenih omrežjih so se seveda vsuli negativni komentarji, v katerih so uporabniki izpostavljali predvsem neskladje med Karleušino samooklicano podobo 'balkanske dive' in tem, kako prava diva nikdar ne bi razočarala svojih oboževalcev. Četudi jih je samo za pest.

»Zvezda, ki se ne pojavi pred lastnimi oboževalci, ni zvezda.«

Dodatno sol na rano je dodalo dejstvo, da je isto noč v drugem klubu v Linzu nastopal Saša Matić, ki je klub razprodal, o tem pa pričajo tudi fotografije nabito polnega prizorišča. Na omrežju X je veliko pozornosti pritegnila tudi objava neznanega avtorja, ki je Karleušin zaton neposredno povezal z njenim političnim angažmajem in odkrito podporo Aleksandru Vučiću. Avtor je zapisal, da si pevka kariero uničuje sama, s tem ko postaja del političnega propagandnega aparata – nastopi na brezplačnih prireditvah pa naj bi bili edini, kjer je v zadnjem času sploh še imela občinstvo.

Oglasili so se sicer seveda tudi njeni zvesti oboževalci, ki so odgovornost preložili na slabo organizacijo kluba in neobstoječo promocijo dogodka. A zanimivo je, da je bil eden daljših obrambnih zapisov kasneje izbrisan, kar je nasprotnike še dodatno podžgalo.

Karleuša se je dan pozneje pojavila na beograjskem letališču, kjer je medijem povedala o svojih novih prihajajočih pesmih – o odpovedanem nastopu pa se ni izrekla. Prazni klubi se sicer tu pa tam zgodijo skoraj vsakemu izvajalcu, a razlika je v odzivu. Številni pevci so že nastopali pred peščico ljudi in kljub temu stopili na oder. Letos poleti sta denimo Ivana Boom Nikolić in Sandra Afrika brez pomisleka nastopili pred skoraj praznimi prostori – in prav zato ju mnogi navdušenci nad balkansko glasbeno sceno danes navajajo kot primer profesionalnega odnosa do svojega dela.