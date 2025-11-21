Meghan Markle ne obupa: najavila je tole

Meghan Markle je objavila napoved božične izdaje svoje oddaje Z ljubeznijo, Meghan. Ta bo na Netflixu na ogled od 3. decembra. V napovedi 44-letnica gledalcem ponuja kratek vpogled v to, kako z možem princem Harryjem in njunima otrokoma, šestletnim Archiejem in štiriletno Lilibet obeležujejo božične dni. V enem odlomku je videti, kako mama pripravlja krožnik božičnih piškotov in mleko v personalizirani skodelici z Božičkom, na kateri sta imeni Archie in Lilibet. V drugem se smeji, medtem ko izdeluje sladke snežinke in pripravlja ročno izdelane adventne koledarje z napisi in malimi darili za otroke. Hkrati izkoristi priložnost za promocijo treh novih vrst marmelad njene blagovne znamke As Ever.

Božična izdaja je, tako kot glavna serija, posneta v Montecitu. Tam z družino živi Meghan, vendar snemanje ni potekalo v njihovem, skoraj 13 milijonov evrov vrednem domu, temveč na kmečki posesti v vrednosti nekaj nanj, kot sedem milijonov evrov. To pripada filantropoma Tomu in Sherrie Cipolla, in je le nekaj minut oddaljeno od doma Susseksov. V praznični izdaji se ji bodo pridružili teniška zvezdnica Naomi Osaka, kuhar Tom Colicchio, strokovnjak za gostoljubje Will Guidara, filantropka Kelly McKee Zajfen in dolgoletna prijateljica Marklove Lindsay Roth.

Ob božični izdaji oddaje je Meghan predstavila tudi božično kolekcijo svoje znamke As Ever, ki je že od samega začetka deležna različnih kritik; od preveč nevtralnih tonov do visokih cen. Po izteku prvotne pogodbe z Netflixom v vrednosti približno 90 milijonov evrov, je septembra par podpisal novo pogodbo, tokrat v bistveno nižjem znesku. Gre za tako imenovano first-look pogodbo, kar pomeni, da Netflix prvi odloča, ali želi financirati njihov projekt, vendar tega ni obvezan storiti, piše showbuzz. Sicer je zadnjem času Meghan več kot aktivna. Pred nedavnim se je vrnila k igranju, v novem intervjuju za Harper’s Bazaar pa razkriva najbolj intimne drobce zasebnega in poklicnega življenja ter skuša pokazati, kako zelo se je spremenila od dni v britanski kraljevi družini.

Pravi, da jo je obdobje pod močnim pritiskom znotraj kraljeve družine naučilo, kako zaščititi sebe in svojo družino. S tem je pridobila samozavest, da si prizna napake, saj verjame, da perfekcionizem duši ustvarjalnost in življenje brez napak preprosto ni zabavno. Princa Harryja opisuje kot človeka, ki jo neizmerno ljubi in ne glede na vse podpira, njegova igrivost pa v družinski dom vnašala lahkotnost, ki jo kot mati dveh malih otrok še posebej ceni. V intervjuju razkriva, da si želi, da bi Archie in Lilibet odraščala v prepričanju, da je pogum ena najpomembnejših življenjskih vrednot, ter da je povsem običajno, če se včasih spotakneš in padeš.