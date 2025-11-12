  • Delo d.o.o.
PO SLAVJU

Ponižana princ Harry in Meghan Markle: je razpadlo veliko prijateljstvo?

Vojvoda in vojvodinja Sussex sta bila med gosti na zabavi, ki je bila prava parada zvezd.
M. Fl.
 12. 11. 2025 | 09:00
 12. 11. 2025 | 11:05
2:15
Fotografije Meghan Markle in princa Harryja, posnete na praznovanju 70. rojstnega dne Kris Jenner, so izginile z instagrama Kim Kardashian.

Fotoaparati so pretekli konec tedna večkrat ujeli par, zmedeni oboževalci pa se zdaj sprašujejo, zakaj so fotografije z zabave izginile.

Med izbrisanimi objavami je med drugim posnetek, na katerem se Kim Kardashian in Meghan skupaj nasmihata kameri, v ozadju pa je med pogovorom videti Harryja.

Na drugi izbrisani fotografiji Meghan polaga roko na ramo slavljenke, medtem ko Harry v ozadju dela smešne grimase. Prav tako je bila izbrisana fotografija, na kateri Meghan objema direktorja Netflixa Reeda Hastingsa, piše Page Six.

Družbena omrežja vrejo

Medtem ko nekateri menijo, da sta Kim in Kris namenoma ponižali Meghan, drugi ugibajo, da je slednja morda sama prosila, naj slike odstranijo.

Uporabniki reddita so komentirali brisanje objav. Eden je zapisal:

»Zakaj bi brisali njune slike, saj smo ju tako in tako videli na zabavi.«

Drugi je dodal: »Internet si vse zapomni.«

Tretji pa je komentiral:

»Neprijetno je sprejeti povabilo in potem ne hoteti, da se tvoje fotografije povezujejo z dogodkom,  še posebno če te paparaci že posnamejo ob prihodu in odhodu.«

Nekdo je vse skupaj celo primerjal z dogajanjem v  romanu Veliki Gatsby iz leta 1925, ki je bil, zanimivo, tema Jennerine 60. rojstnodnevne zabave.

»Vsi ti ljudje, tudi Harry in Meghan, so kot Tom in Daisy Buchanan; če ste brali Gatsbyja, veste, kaj mislim. Vedno se vrnejo k svojemu denarju.«

Zvezdniški dogodek pri Jeffu Bezosu

Ekskluzivna zabava je potekala v razkošni vili Jeffa Bezosa in Lauren Sánchez na Beverly Hillsu.

Medtem ko je Harry ob prihodu deloval resno, je Meghan, ki ga je držala za roko, žarela od sreče s širokim nasmehom.

Bulvar  |  Tuji trači
ROJSTNODNEVNA ZABAVA

Ekstravagantno praznovanje najslavnejše mame: princ Harry, Meghan Markle in posredovanje policije

Kris Jenner je v vili Jeffa Bezosa praznovala rojstni dan, zbrala se je svetovna smetana in pojavila so se ugibanja o morebitni poroki.
10. 11. 2025 | 13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEGOTOVA PRIHODNOST

Princu Harryju in Meghan Markle so šteti dnevi

Producenti so se naveličali para, ki je sprva veliko obetal.
6. 11. 2025 | 14:25

12:10
