Popolnoma iskrena zvezdnica: »Tega ne morem nadzorovati.«

Igralka Sydney Sweeney je bila pred časom v središču negativne pozornosti zaradi oglasa za kavbojke, sedaj pa je v filmu Christy prepričala v vlogi boksarke Christy Martin in o vlogi spregovorila v novem intervjuju za Guardian.

Biografski film Davida Michôda o pionirki, ki je v sredini 90. let ženski boks spremenila v del ameriške popularne kulture, v veliki meri prikazuje Martinine resnične borbe. In ne vedno zmag.

»Oh da, vse je bilo resnično. Vsaka borba, ki jo vidite, je prava,« pripoveduje 28-letnica. »Imela sem potrese možganov, nekajkrat je bil krvav nos.«

So jo potresi možganov prestrašili? »Ne, uživala sem! Gospa, ki je igrala Lailo Ali, hčerko Muhammada Alija, ki jo je leta 2003 nokavtirala, je res profesionalna boksarka. Je v vojski in nastopa za ameriško reprezentanco. Udarjala je močno in vse je bilo zelo, zelo resnično. Zaradi nje sem tudi dobila potres možganov.«

V ringu je bila Sweeneyjeva praktično spuščena s povodca in je za vlogo, da bi ustrezala borbeni teži Martinove, pridobila okoli 15 kilogramov.

Fizična preobrazba in športna sposobnost Sydney sta v filmu pritegnili največ pozornosti, a delo je v svoji jedrni vsebini subtilna in resna dokumentacija nasilne partnerske zveze, kot opozarjajo kritiki.

Idejo za film je dobil režiserjev poslovni partner, ki ga je obvestil, da so na voljo pravice za biografijo Christy Martin. Njegovo prvo vprašanje je bilo: »Kdo je Christy Martin?«

Ko se je režiser seznanil z njeno zgodbo, predvsem s pomočjo pretresljivega Netflixovega dokumentarca Laure Brownson Zamolčano: Pogodba z vragom (Untold: Deal With the Devil) jo je spoznal in ugotovil, kako zanimiv in kompleksen lik je.

Ko je zvezdnica prvič dobila scenarij, prav tako ni vedela, kdo je Christy. »Pravzaprav sem bila razočarana sama nad sabo. Ona je ena najbolj navdihujočih in posebnih žensk, kar sem jih kdaj spoznala.«

Kmalu je dojela, da se lahko z njo poistoveti na več ravneh: »Bori se v ringu in zunaj njega, jaz se borim v svojem ringu in zunaj njega. Nerazumevanje. Zapleteni odnosi. Odraščanje kot ženske.

Oblikujemo svoje poti in odkrivamo, kdo smo,« je povedala za Guardian.

Za vlogo Christy Sweeneyjeva uspešno uravnava zelo občutljivo ravnovesje. Sprva je deklica iz majhnega mesta v Zahodni Virginiji močna, a simpatična, navdušena košarkarica z zanimivo pričesko, ki se ne sramuje, da je gej.

Kasneje odkrije talent za boks, spozna in se, čeprav je ne privlači, poroči s trenerjem in menedžerjem Jimom Martinom ter se počasi, kljub številnim zaprekam, osebnim dramam in medijskim linčem povzpne na sam vrh.

Na koncu podpiše pogodbo s priznanim promotorjem Donom Kingom, postane prava zvezda, gostuje v pogovornih oddajah, se pojavi na naslovnici Sports Illustrated in praktično sama množicam približa ženski boks.

Sweeneyjeva je bila tudi sama deležna negativnega medijskega odziva, še posebej zaradi kontroverznega oglasa za kavbojke American Eagle, katerega slogan so nekateri razumeli kot poudarjanje nadvlade bele rase.

Leta 2022 je sprožila podoben bes, ko so se na fotografijah z maminega 60. rojstnega dne pojavili gostje z MAGA kapami. Kaj misli o tem?

»Mislim, da je zanimivo, da sem vedno jaz. Vedno sem samo jaz. Na to, kako me vidijo drugi, nimam vpliva.«

Sedem tednov po koncu snemanja filma Christy je začela delati na naslednjem projektu: dolgo pričakovani tretji sezoni HBO-jeve Euforije, kjer igra Cassie, eno izmed dveh vlog, nominiranih za emmy, ki sta jo dvignili med zvezde; druga je bila privilegirana študentka Olivia v prvi sezoni serije Beli lotus.

»Morala sem si povrniti staro težo.« A kot Christy se je počutila najmočnejša in najbolj živa verzija sebe.

Se je bilo težko vrniti v staro formo? »Definitivno je to bila mentalna borba in skoraj fizična abstinenca od možnosti ogromno trenirati, kar je pravzaprav povzročilo padec serotonina,« je razkrila.