Pornoigralec je posiljevalec

ŠOKANTNE OBTOŽBE

Tako vztrajajo številne domnevne žrtve zadnjih 25 let. Ron Jeremy je eno največjih imen pornografske industrije.

Kar 21 žensk in deklet naj bi spolno napadel v dobrih dveh desetletjih, se glasijo obtožnice na losangeleškem sodišču, ob katerih pa Ronald Jeremy Hyatt še vedno odmahuje z roko in vztraja, da je nedolžen. Pornozvezdnik se bo moral med drugim zagovarjati zaradi 12 posilstev in številnih zlorab, njegove domnevne žrtve pa so bile med napadi stare od 15 do 51 let.



Prva obtožnica izvira iz leta 1996, zadnja pa iz 2019.; Rona Jeremyja, kot je igralec znan v pornografski industriji, so prvič kazensko ovadili lani, po aretaciji pa so ga izpustili ob plačilu varščine 5,6 milijona evrov. Kdaj se bo sojenje začelo, še ni znano, preliminarno zaslišanje pa bo oktobra, poročajo ameriški mediji in še navajajo, da naj bi zdaj 68-letnik svoje žrtve izbiral predvsem v lokalih in med snemanji; tako je eno od njih posilil v nočnem klubu, eno po fotografiranju, ki sta se ga udeležila skupaj, tretjo, komaj 17-letno, na njenem domu, četrto na parkirišču ... Najmlajša je bila ob napadu, kot rečeno, stara 15 let.

Jeremy velja za enega najbolj znanih igralcev v pornografski industriji, nastopil je v več kot dva tisoč filmih, s tem dosežkom se je vpisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Zaradi svojega nič kaj značilnega videza pornografskega igralca, mnogi so ga opisovali celo kot zverinskega, številne igralke niso želele nastopati z njim, a si je kljub temu ali pa prav zaradi posebnega statusa v dobičkonosni industriji prislužil sloves enega najbolj zaželenih zvezdnikov ter tudi številne nagrade. Kot režiser in producent filmov za odrasle se je preizkusil tudi sam, podpisal se je pod več kot 200 izdelkov. V nekaterih filmih drugega žanra in televizijskih serijah je upodabljal tudi samega sebe, rad je sodeloval v resničnostnih šovih, gostoval v oddajah in nastopal v videospotih, posojali so si ga celo za videoigrice. Kariero je začel v sedemdesetih letih minulega stoletja, samo v lanskem letu, preden so se pojavile obtožbe, je posnel štiri filme.