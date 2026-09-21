Poročila se bo vnukinja monaške princese Grace Kelly

Princesa Aleksandra Hanoverska, vnukinja legendarne igralke in monaške princese Grace Kelly, se bo poročila. Njen izbranec je njen dolgoletni partner Ben-Sylvester Strautmann, naslednik premožne nemške podjetniške družine in profesionalni košarkar. Par je skupaj že skoraj deset let. Aleksandra je novico o zaroki objavila na družbenih omrežjih in nanizala več fotografij. Na eni izmed njih je pokazala svoj zaročni prstan.

Izkazalo se je, da je ta precej nenavaden. Po pisanju revije Tatler ga je oblikoval italijanski oblikovalec Antinori di Sanpietro. Osrednji del prstana je 4,8-karatni diamant intenzivno rumene barve, tako imenovani »fancy yellow« diamant. Ob njem sta še dva manjša diamanta trikotnega brusa, celotna kompozicija pa je izdelana iz 18-karatnega rumenega in belega zlata. Oblika prstana skriva posebno podrobnost. Notranjost je okrašena z vzorcem, ki ga navdihujejo geometrijski motivi rimskega trga Piazza del Campidoglio. Vrednost prstana ocenjujejo na približno 115.000 evrov.

Aleksandra je objavo pospremila s kratkim zapisom: »Zgodba o poroki.« Novica je nemudoma sprožila odzive družinskih prijateljev in članov evropskih aristokratskih krogov. Med drugimi sta paru čestitali lady Kitty Spencer in grška princesa Olimpija.

Ljubezenska zgodba, ki traja skoraj desetletje

Ljubezenska zgodba Aleksandre in Ben-Sylvestra se je začela precej pred zaroko. Njuno razmerje je prvič postalo javno leta 2016. V vseh teh letih sta se skupaj pojavila na številnih družabnih dogodkih. Par povezuje tudi ljubezen do športa. Aleksandra se je v mladosti resneje ukvarjala z umetnostnim drsanjem in leta 2015 zastopala Monako na Evropskem mladinskem olimpijskem festivalu.

Njen partner se je odločil za košarko. Odraščal je v Monaku in igral za reprezentanco te kneževine. Ben-Sylvester Strautmann prihaja iz premožne nemške podjetniške družine. Premoženje njegove družine trenutno ocenjujejo na približno 430 milijonov evrov. Sam Ben-Sylvester se je posvetil športni karieri in še naprej igra košarko.

Izvor bodočih mladoporočencev

Aleksandra ima posebno mesto v zgodovini družine Grimaldi. Je najmlajša med štirimi otroki princese Caroline Monaške in njena edina hči iz tretjega zakona s princem Ernstom Augustom Hanoverskim. Po materini strani je vnukinja Grace Kelly in monaškega princa Rainierja III. Njena babica je postala ena najbolj znanih žensk 20. stoletja: uspešna hollywoodska igralka, ki je po poroki opustila filmsko kariero in postala princesa Monaka.

Grace Kelly je leta 1982 umrla v prometni nesreči in svojih enajstih vnukov, otrok Caroline, princa Alberta II. ter princese Stéphanie ni nikoli spoznala. Aleksandra je ena najmlajših predstavnic naslednje generacije monaške knežje družine. Ni neposredna naslednica prestola, trenutno je na 13. mestu v vrstnem redu za nasledstvo. V nasprotju z nekaterimi svojimi sorodniki svojega zasebnega življenja dolgo ni želela izpostavljati javnosti. Šolala se je na prestižni francoski izobraževalni ustanovi, šport pa je imel v njenem mladostnem obdobju pomembno vlogo.