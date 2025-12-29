Poročila se je hči Gordona Ramsayja, ceremonijo zasenčil grd družinski prepir: Užalila sta mamo, sram naj vaju bo oba!

Holly Ramsay, 25-letna manekenka in vplivnica ter hči enega najbolj prepoznavnih chefov na svetu, Gordona Ramsayja, se je v Bathu poročila z olimpijskim plavalcem Adamom Peatyjem. Ceremonija, ki je v zgodovinskih zidovih opatije Bath Abbey združila 200 izbranih gostov, je s svojim prestižem navdušila javnost, a jo hkrati tudi pretresla zaradi ostrega družinskega razkola na ženinovi strani. Gordon Ramsay je v vlogi ponosnega očeta svojo hčer pospremil do vhodnih vrat opatije, kjer jo je pričakal njen izbranec, 30-letni britanski športni šampion. Medtem ko je bil par obdan z medijsko in športno elito, je ženin sprejel odločitev in zaradi družinskega spora svojim staršem in delu sorodstva prihod na poroko izrecno prepovedal. Na seznamu povabljenih je tako ostala le njegova sestra Bethany, medtem ko je njegova mati Caroline Peaty ostala doma, poroča hrvaški Jutarnji list.

Družinski spor, ki je preglasil poročne zvonove

Caroline je sprva razmišljala, da bi obred spremljala z ulice, a si je v zadnjem trenutku premislila. Kot so poročali britanski tabloidi, jo je soprog prepričal, da bi bila izpostavljenost tako čustvenemu trenutku zanjo preveč obremenjujoča. Kljub temu pa je Adam tik pred vstopom v cerkev prejel sporočilo svoje tete Louise, ki je prav tako ostala izključena s seznama povabljencev. Zapis, ki je pozneje postal del javnega poročanja, je bil oster, dramatičen in prežet z občutkom izdaje ter globoke prizadetosti.

Med povabljenimi je posebno pozornost pritegnila družina Beckham

David in Victoria Beckham sta se dogodka udeležila z otroki Romeom, Cruzom in Harper, vendar brez najstarejšega sina Brooklyna, s katerim je družina trenutno v javnem sporu. Med drugimi znanimi gosti so bili še Marcus Wareing, Sara Davies in Dan Walker, ki so s svojo prisotnostjo potrdili, da je dogodek presegel meje običajnega poročnega slavja in postal preplet družbenega vpliva, športa in medijskega blišča. Par, ki se je zaročil pred 15 meseci, ostaja v središču pozornosti kot zgodba o ljubezni, ki je združila dve življenji, a hkrati razgalila, kako ostre in nepopustljive so lahko družinske meje.