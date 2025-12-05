Poročila se je Kim Cattrall: bilo je toliko svatov

69-letna Kim Cattrall, najbolj znana po vlogi Samanthe v seriji Seks v mestu, in njen dolgoletni partner 14 let mlajši Russell Thomas sta poročena. Usodni da sta dahnila v mestni hiši v Chelsea Old v Londonu, obred je bil intimen in na njem prisotnih le 12 svatov, poroča revija People. To je njena četrta poroka. S prvim možem Larryjem Davisom je bila poročena med letoma 1977 in 1979. Leta 1982 se je poročila z Andrejem J. Lyonom, a sta se leta 1989 ločila. Tretjič jo je v zakon popeljal Mark Levinson, s katerim je bila poročena med letoma 1998 in 2004. Cattrallova in tonski inženir Thomas sta par od leta 2016.

»Sprva je bil igralec,« je junija povedala v intervjuju za The Times. »Imel je izjemno zanimivo življenje in ga res živel po svoje.« »V njem je malo upornika, kar obožujem,« je dodala. Pojasnila je, da je njuna zveza po desetih letih še vedno trdna. V intervjuju za People je leta 2020 igralka svojega izbranca opisala kot ognjemet s hudomušnim smislom za humor: »Z njim sm zelo sproščena,« je dejala. »Je kot ognjemet ... in zelo prijeten za pogled!«