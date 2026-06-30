Poročila se je nekdaj najlepša deklica na svetu

Francoska manekenka Thylane Blondeau, ki jo je revija Otroški Vogue (Vogue Enfants) že pri šestih letih razglasila za najlepšo deklico na svetu, se je v Parizu le tri mesece po zaroki poročila s svojim partnerjem Benom Attalom. Brez večjih napovedi in na elegantni slovesnosti v francoski prestolnici je 25-letna manekenka dahnila usodni da 29-letnemu DJ-ju. S tem je še enkrat pokazala svoj prepoznavni slog.

Nevesta za zdaj ni objavila posebne objave o poroki, je pa v zgodbah na instagramu delila več fotografij; od priprav na poroko do trenutkov s ceremonije. Po poročanju Daily Maila sta mladoporočenca na prizorišče prispela v klasičnem Porscheju 356 Speedster, kjer so ju pričakali gostje in fotografi. Namesto ločenega prihoda sta se odločila, da prideta skupaj.

Par je svojo zvezo javno potrdil leta 2020, zaroko pa sta oznanila marca letos med romantičnim potovanjem v Grčiji. Thylane je ob objavi zapisala: »Rekla sem ‘da’ svojemu najboljšemu prijatelju. Za vedno.« Ben je zaroko pripravil na romantičen način: z rdečimi cvetnimi listi, ki so vodili do mize ob morju.