Milijonski poročni spektakel priljubljene pevke povzročil izredne razmere

Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner sta na Siciliji, kjer se odvija njuno razkošno tridnevno poročno slavje. Po intimni civilni poroki v Londonu sta mladoporočenca s privatnim letalom pristala v Palermu, kjer ju pričakujejo izjemno strogi varnostni ukrepi. Praznovanje na Siciliji, katerega stroški naj bi presegli milijon evrov, bo potekalo na nekaterih najlepših zgodovinskih lokacijah otoka, med drugim v vili Valguarnera in palači Gangi. Med svati naj bi bila tudi nekatera največja imena iz sveta glasbe in mode, kot so Elton John, Donatella Versace in Charli XCX. Varnostne ukrepe so na italijanskem otoku dvignili na najvišjo raven, dostop do prizorišč pa je strogo nadzorovan, da bi mladoporočencema zagotovili popolno zasebnost, piše britanski The Sun.

Razkošje v Palermu

Dua Lipa in Callum Turner sta v Palermo prispela pozno v sredo zvečer in se nastanila v prestižnem hotelu Grand Hotel Villa Igiea. Osrednji del tridnevnega praznovanja bo potekal v 17. stoletju zgrajeni vili Valguarnera v Bagherii ter v palači Gangi, ki slovi po osupljivi Dvorani ogledal. Po poročanju medijev naj bi za poročne modne kombinacije Due Lipe na Siciliji skrbela priznana oblikovalca Simon Porte Jacquemus in Donatella Versace, ki sta prav tako med povabljenimi gosti.

Italijanski mediji poročajo, da so varnostni ukrepi v Bagherii izjemno strogi in da v okolici prizorišč veljajo izredne razmere. Organizatorji so najeli številne zasebne varnostnike, pri varovanju pa sodeluje tudi lokalna policija. Prebivalci, ki živijo v neposredni bližini vile, naj bi morali podpisati izjave o molčečnosti. Območje okoli posestva je popolnoma ograjeno, da bi preprečili dostop paparacem in radovednežem, varnostniki pa preverjajo naslove prebivalcev, preden jim dovolijo vstop na območje.

Usodni »da« sta izrekla v Londonu

Dua Lipa in Callum Turner sta si usodni »da« izrekla 31. maja na intimni slovesnosti v Londonu, v krogu najbližjih družinskih članov in prijateljev. Pevka je številne presenetila z izbiro poročne oprave. Namesto klasične poročne obleke se je odločila za eleganten bel dvodelni kostim, ki ga je dopolnila s klobukom s širokimi krajci in svilenimi rokavicami. Fotografije z londonske poroke je kmalu po slovesnosti objavila na svojem profilu na Instagramu, kjer so med oboževalci sprožile val navdušenja.