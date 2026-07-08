Poseben dan za Pamelo Anderson: na poroki so jo presenetile solze

Dylan Jagger Lee, najmlajši sin Pamele Anderson in Tommyja Leeja, se je na intimni slovesnosti v francoskem Saint-Tropezu poročil s svojo dolgoletno partnerico Paulo Bruss. Na poroki so se na kraju, ki ima za mladoporočenca poseben pomen, zbrali družina in najbližji prijatelji. Dylan Jagger Lee in Paula Bruss sta si večno zvestobo namreč obljubila na istem mestu, kjer sta se tudi zaročila: v zasebni vili v Les Parcsu v Saint-Tropezu. Slovesnost je potekala v krogu najožje družine in prijateljev. Med svati sta bila tudi Dylanova starša, igralka Pamela Anderson in glasbenik Tommy Lee, ter njegov starejši brat Brandon Lee. Vzdušje je bilo sproščeno, a hkrati zelo čustveno. »Obred je bil miren in ganljiv. Gledati svojo ženo, kako prihaja proti oltarju, je bilo, kot bi se uresničile moje sanje,« je za revijo Vogue povedal Dylan.

Navdih v modi in filmu

Nevesta je nosila poročno obleko modne hiše Oscar de la Renta, ki jo je oblikoval Fernando Garcia. Pri nastajanju te so sodelovale Paula, njena mama in Pamela Anderson, navdih so iskale v klasičnih filmih in brezčasni modi. Ženiinova mama je za sinovo poroko izbrala obleko iste modne hiše, medtem ko je ženin nosil elegantno obleko, izdelano po meri. Za Pamelo Anderson je bil sinov poročni dan še posebej čustven. »Tako srečna sem za Dylana in navdušena, da ga pošiljam v veliki, divji svet. Občasno me presenetijo solze, vendar so to solze sreče,« je dejala. Ob tem je citirala tudi libanonskega pesnika Khalila Gibrana: »Kot starši smo lok, iz katerega življenje odleti kot puščica.«

Tudi mladoporočenca sta poudarila, kako veliko jima je pomenilo, da sta lahko svoj veliki dan delila z najbližjimi. »Videti vse ljudi, ki jih imava rada, zbrane na enem mestu, je bil na najlepši možni način nepopisen občutek. V zraku je bilo toliko ljubezni,« je povedal ženin. Par je zaroko oznanil julija 2024 z romantičnimi fotografijami s plaže in kratkim zapisom: »Za vedno.« Pamela Anderson je takrat navdušeno zapisala: »Tako sem srečna za vaju! Ustvarjena sta drug za drugega. Oba imam rada. Iskrene čestitke!«