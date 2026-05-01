NESOJENA LJUBEZEN

Pošiljal ji je gole fotografije, zdaj pa ji javno izpovedal ljubezen: pevec (43) dvoril pevki (70), ta ga je ... (VIDEO)

Bojan je Hanki izpovedal ljubezen, a se je nekoliko preveč razživel in šel predaleč.
Hanka Paldum FOTO: Igor Zaplatil/Delo 
A. G.
 1. 5. 2026 | 17:02
2:31
Srbski pevec Bojan Tomović in bosanska pevka sevdalink Hanka Paldum sta nekoč posnela duet Jedan je dom, ko se je začelo tudi njuno prijateljstvo. Vendar je pevec kmalu povzročil težave kolegici, ko naj bi ji poslal svoje intimne fotografije, o čemer so mediji špekulirali. Bojan je Hanki izpovedal ljubezen, a se je nekoliko preveč razživel in šel predaleč.

»Začel ji je odkrito dvoriti, celo govori se, da ji je pošiljal provokativne fotografije in jo označil v objavi na družbenih omrežjih, « je takrat za medije povedal vir. Hanka ga je nato blokirala in prekinila sodelovanje z njim. Kljub temu mu to ni bilo dovolj, zato je kolegici danes javno čestital rojstni dan.

Objavil je Hankino fotografijo na Instagramu in napisal ljubezensko sporočilo: »Srečen rojstni dan, ljubezen moja nesojena.«

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

Hanka se ob tem ni oglasila, prav tako se ni oglasila ob prejšnjem škandalu. Bojan pa se je takrat oglasil in priznal, da je dvoril kolegici. »To je resnična zgodba. Hanka se je močno razjezila name zaradi intimne fotografije, ki sem ji jo poslal, pa tudi zaradi objave na Instagramu. Posvetil sem ji objavo in me je blokirala. Kaj naj, rad imam starejše ženske, še posebej blondinke, ona pa izpolnjuje vse moje kriterije,« je dejal za Telegraf.

Nedavno znova zaskrbel javnost

Spomnimo, Bojan je nedavno znova zaskrbel javnost, ko se je oglasil iz bolnišnice, kjer je bil hospitaliziran.Na svojem profilu je objavil fotografijo, na kateri je priključen na aparate, skupaj s pretresljivim sporočilom, ki je vznemirilo njegove sledilce:

»J***m ti življenje, ko sem edino srečen v bolnišnici,« je pisalo v njegovem storyju, nato pa je dodal: »Moje življenje nima nikakršnega smisla, tukaj sem samo iz strahopetnosti, ker sem p*****a … že dolgo ne vidim smisla svojega obstoja,« je zapisal Tomović, kar je sprožilo številne odzive in skrb njegovih sledilcev. Pevec je že večkrat bil v zdravstvenih ustanovah, javno pa je govoril, da se bori z bipolarno motnjo. Njegova najnovejša objava je dodatno zaskrbela oboževalce, ki se sprašujejo, kaj se dogaja z njegovim zdravjem, in mu pošiljajo sporočila podpore, poroča Telegraf.rs.

