Poslana na vsiljiv ginekološki pregled, to trdi domnevna žrtev Mohameda Al Fayeda

Ime poslovneža Mohameda Al Fayeda, tudi nekdanjega lastnika prestižne londonske trgovske verige Harrods, v javnosti nikoli ne bi tako odmevalo, če njegov sin Dodi Al Fayed ne bi bil v romantični zvezi s princeso Diano. Zveza se je tragično končala konec avgusta 1997, ko sta Dodi in Diana v francoskem glavnem mestu Pariz umrla v prometni nesreči.

Z Mohamedom, ki je v 95. letu starosti umrl septembra 2023, je povezana še ena zgodba. Francoska policija je sprožila preiskavo trgovine z ljudmi za spolne namene, v kateri naj bi glavno vlogo igral prav pokojni poslovnež. Tarča preiskave bo po poročanju BBC prav Al Fayedov hotel Ritz v Parizu, v katerem sta tik pred nesrečo bivala tudi Dodi in Diana.

Diana in Dodi sta bila v hotelu Ritz tik pred usodno nesrečo.

Po zatrjevanju domnevnih žrtev zlorab je osebje hotela dobro vedelo, kaj vse so morale te tam pretrpeti. V hotelu so že obljubili, da bodo »v celoti« sodelovali z oblastmi, ter dodali, da so »globoko zaskrbljeni« zaradi obtožb o zlorabah.

Predator v Harrodsu

Ključno vlogo za začetek preiskave v Franciji, kjer naj bi Mohamed mlade sodelavke iz hotela Ritz preselil v svojo zasebno hišo v Parizu ter na različne jahte in družinske domove na sredozemski obali, je imela 40-letna Američanka Pelham Spong. Kot osebno asistentko družine Al Fayed v Monaku naj bi jo pred 20 leti večkrat pripeljali v London, kjer naj bi bila deležna vsiljivega ginekološkega pregleda. Nato pa jo je, kot trdi, Al Fayed spolno napadel v svoji pisarni na Park Lanu. »Povedal mi je, da delo vključuje spanje z njim,« je dejala in dodala, da je to takoj zavrnila.

2023. leta je umrl Mohamed Al Fayed.

Al Fayeda preiskujejo tudi v Združenem kraljestvu, kjer ga je metropolitanski policiji prijavilo več kot 140 ljudi. V BBC-jevem dokumentarcu Al Fayed: Predator v Harrodsu, ki so ga predvajali septembra lani, je bilo med drugim mogoče slišati izpovedi več kot dvajsetih bivših zaposlenih žensk v Harrodsu, ki so povedale, da jih je Al Fayed spolno napadel ali posilil.

Četudi so bile metropolitanski policiji še dolgo pred smrtjo Mohameda znane obtožbe na njegov račun, ga niso obtožili za nobeno kaznivo dejanje. Spongovi so denimo leta 2017, ko se je obrnila nanje, povedali, da je preveč bolan, da bi ga zaslišali.