Poslovil se je legendarni frontman, nepozabni glas številnih uspešnic

V 77. letu starosti je po dolgotrajnem in pogumnem boju z boleznijo ledvic umrl Dennis Locorriere, legendarni frontman priljubljene zasedbe Dr Hook. Žalostno novico o njegovi mirni smrti, ki ga je doletela 16. maja 2026 v krogu najbližjih, je javnosti potrdil njegov menedžment.

Locorriere je s svojim prepoznavnim vokalom zaznamoval zlato glasbeno obdobje sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Skupaj z Rayem Sawyerjem, ki je umrl leta 2019, sta tvorila prepoznavno jedro zasedbe, ki se je do leta 1975 uradno imenovala Dr Hook & The Medicine Show. Skupina se je v zgodovino zapisala z uspešnicami na vrhu glasbenih lestvic, med katerimi še danes izstopajo skladbe »When You're In Love With A Beautiful Woman«, »Sharing The Night Together« in »Sylvia's Mother«.

Uradna izjava njegovega menedžmenta se glasi: »Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je po dolgem in pogumnem boju z boleznijo ledvic zapustil Dennis Locorriere. Preminil je mirno, 16. maja 2026, obkrožen s svojimi najdražjimi. Dennis se je z boleznijo soočal z izjemno močjo, dostojanstvom in neomajnostjo, za vse, ki so ga poznali, pa je ostal neizmerno dragocen. Pomnili ga bomo po njegovi toplini, ljubezni in trajnem pečatu, ki ga je pustil v srcih ljudi okoli sebe. Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so Dennisu stali ob strani na njegovi poti, hkrati pa prosimo za spoštovanje zasebnosti njegovih bližnjih v teh časih globokega žalovanja.«

Glasbenik, ki se je rodil v mestu Union City v ameriški zvezni državi New Jersey, je zadnjih štiriindvajset let svojega življenja preživel v Veliki Britaniji. Kot eden izmed ustanovnih članov je skupaj s Sawyerjem, Billyjem Francisom in Georgeem Cummingsom oral ledino ob uradnem začetku delovanja zasedbe leta 1971. V svoji izjemni karieri, ki se je raztezala čez skoraj šest desetletij, je posnel več kot 18 albumov, pozneje pa se je podal tudi na samostojno glasbeno pot.

Zvestoba poslušalcev se je znova pokazala leta 2014, ko se je skupina več kot štiri desetletja po svojem prvencu in sedem let po zadnjem preboju med najboljših dvajset spet zavihtela visoko na glasbene lestvice. Z izidom dvojnega albuma »Timeless«, ki je na štiridesetih posnetkih združil njihove največje uspešnice, romantične balade in manj znane skrite dragulje iz obsežnega opusa, so takrat zasedli enajsto mesto na lestvici štiridesetih najbolj prodajanih albumov.