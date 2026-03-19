V 74. LETU STAROSTI

Poslovil se je priljubljeni Pegula

Mladen Barbarić je zaslovel s serijo Velo misto, ki so jo snemali med leti 1979 in 1981.
Simbolična fotografija FOTO: Getty Images/istockphoto
B. K. P.
 19. 3. 2026 | 18:13
2:22
Hrvaška žaluje, z njo pa tudi vsi tisti, ki so odraščali v naši nekdanji skupni državi Jugoslaviji. V 74. letu se je namreč poslovil Pegula. Pegula seveda ni bilo njegovo pravo ime, temveč lik, po katerem so ga poznali ljudje po celotni Jugoslaviji, ki so nekoč radi spremljali legendarno serijo Velo misto. Mladen Barbarić je z vlogo v tej televizijski seriji zaslovel in odtlej so ga vsi poznali kot Pegulo. Snemali so jo od 1979. do 1981. leta, poleg Barbarića pa so velike zvezde postali še mnogi drugi igralci, ki so se v njej pojavili, med njimi Zdravka Krstulović, ki je upodobila Violeto, ljubimko in pozneje ženo Pegule. 

Da so ga Splitčani, tisti, ki so ga poznali osebno, in tisti, ki so ga zgolj oboževali zaradi njegovega dela, desetletja klicali Pegula, ni Mladena niti malo motilo, piše Slobodna Dalmacija. Kot je nekoč povedal novinarjem, je imel to vlogo izredno rad in z velikim veseljem se je spominjal let, ko je sodeloval pri ustvarjanju legendarne serije. Ekipa Velega mista ga je menda našla v Novem Sadu, kjer je takrat delal v gledališču, in povabili so ga k sodelovanju, ki je zaznamovalo njegovo življenje.

Mladen Barbarić je bil rojen leta 1953 v makedonskem Kičevu, kjer je njegov oče takrat delal, otroštvo pa je preživel med Beogradom in Splitom, kamor se je družina vrnila po tem, ko se je Mladenov oče upokojil. Po končani gimnaziji v Splitu je odšel v Beograd na Fakulteto dramskih umetnosti in se po diplomi zaposlil v gledališču v Novem Sadu. Precej je snema tudi za televizijo. Največjo prepoznavnost je doživel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja prav zahvaljujoč vlogi v Velem mistu. Zadnja leta življenja se je Barbarić umaknil v Žrnovico, živel je skromno in se ni pojavljal v javnosti. Poročen je bil s srbsko igralko Sanjo Milosavljević, v zakonu pa se jima je rodil sin Vuk-Tadija, ime Tadija je dobil po Mladenovem dedu. Barbarića je preživel tudi vnuk, desetletni Matija, ki je hrvaški prvak v šahu v svoji starostni kategoriji. 

Mladen BarbarićPegulaVelo mistoserijaHrvaškaDalmacijasmrt
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TOPLICE

Ideja za pobeg: odšli boste kot prerojeni

Obstajajo kraji, kjer dobro počutje ni trend, temveč tradicija. Kjer se zgodba začne globoko pod zemljo in nadaljuje v prostoru, oblikovanem z mislijo na človeka.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 14:57
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Nova možnost za vlagatelje: zakaj je INR zanimiv za dolgoročno varčevanje

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AUTOCART

Sodobno zdravljenje poškodb z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
16. 3. 2026 | 08:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MASAŽA

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
17. 3. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
MODNI TRENDI

Dilema sezone: kako izbrati športna oblačila?

Današnji tempo življenja nas ves čas spodbuja h gibanju – enkrat na sprehod v naravo, drugič na kavo v mesto ali na trening.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 09:35
