Poslovil se je priljubljeni Pegula

Hrvaška žaluje, z njo pa tudi vsi tisti, ki so odraščali v naši nekdanji skupni državi Jugoslaviji. V 74. letu se je namreč poslovil Pegula. Pegula seveda ni bilo njegovo pravo ime, temveč lik, po katerem so ga poznali ljudje po celotni Jugoslaviji, ki so nekoč radi spremljali legendarno serijo Velo misto. Mladen Barbarić je z vlogo v tej televizijski seriji zaslovel in odtlej so ga vsi poznali kot Pegulo. Snemali so jo od 1979. do 1981. leta, poleg Barbarića pa so velike zvezde postali še mnogi drugi igralci, ki so se v njej pojavili, med njimi Zdravka Krstulović, ki je upodobila Violeto, ljubimko in pozneje ženo Pegule.

Da so ga Splitčani, tisti, ki so ga poznali osebno, in tisti, ki so ga zgolj oboževali zaradi njegovega dela, desetletja klicali Pegula, ni Mladena niti malo motilo, piše Slobodna Dalmacija. Kot je nekoč povedal novinarjem, je imel to vlogo izredno rad in z velikim veseljem se je spominjal let, ko je sodeloval pri ustvarjanju legendarne serije. Ekipa Velega mista ga je menda našla v Novem Sadu, kjer je takrat delal v gledališču, in povabili so ga k sodelovanju, ki je zaznamovalo njegovo življenje.

Mladen Barbarić je bil rojen leta 1953 v makedonskem Kičevu, kjer je njegov oče takrat delal, otroštvo pa je preživel med Beogradom in Splitom, kamor se je družina vrnila po tem, ko se je Mladenov oče upokojil. Po končani gimnaziji v Splitu je odšel v Beograd na Fakulteto dramskih umetnosti in se po diplomi zaposlil v gledališču v Novem Sadu. Precej je snema tudi za televizijo. Največjo prepoznavnost je doživel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja prav zahvaljujoč vlogi v Velem mistu. Zadnja leta življenja se je Barbarić umaknil v Žrnovico, živel je skromno in se ni pojavljal v javnosti. Poročen je bil s srbsko igralko Sanjo Milosavljević, v zakonu pa se jima je rodil sin Vuk-Tadija, ime Tadija je dobil po Mladenovem dedu. Barbarića je preživel tudi vnuk, desetletni Matija, ki je hrvaški prvak v šahu v svoji starostni kategoriji.