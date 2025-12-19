Poslovila se je legenda zlatega Hollywooda, ki je kljubovala zakonom in predsodkom

Švedska igralka May Britt, filmska zvezdnica petdesetih in šestdesetih let ter nekdanja soproga legendarnega zabavljača Sammyja Davisa ml., je umrla v 91. letu starosti. Novico o njeni smrti je potrdila družina. Po dostopnih informacijah je umrla zaradi naravnih vzrokov v bolnišnici v Los Angelesu, poroča The Guardian. Rodila se je kot Maj-Britt Wilkens na Švedskem. Igralsko kariero je začela skoraj po naključju, a so jo kmalu opazili v evropski kinematografiji, nato pa tudi v Hollywoodu. V času kariere je igrala ob nekaterih največjih imenih filmske industrije, med drugim ob Marlonu Brandu in Robertu Mitchumu. Mednarodno slavo je dosegla z vlogami v vojnih in dramskih filmih ob koncu petdesetih let.

Posebno mesto v zgodovini Hollywooda zavzema njen zakon s Sammyjem Davisom ml., s katerim se je poročila leta 1960. Njuna zveza je bila za tisti čas izjemno kontroverzna, saj je šlo za medrasni zakon v obdobju, ko so bili takšni odnosi družbeno nesprejemljivi in ponekod v Združenih državah celo zakonsko prepovedani. Zaradi tega sta bila izpostavljena grožnjam in močnemu pritisku javnosti. Skupaj sta imela tri otroke. Čeprav sta se leta 1968 ločila, se je May Britt v zgodovino zapisala kot ženska, ki je poleg igralske kariere premikala tudi družbene meje svojega časa. Po umiku iz filmskega sveta je živela daleč od žarometov, novica o njeni smrti pa je sprožila številne poklone in obujanje spominov na zlato dobo Hollywooda, poroča Slobodna Dalmacija.

