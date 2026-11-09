Poslovne težave Harryja in Meghan: projekti stojijo, vodja podjetja je dala odpoved

Filmski projekti princa Harryja in Meghan Markle za Netflix so od marca še vedno v fazi razvoja in brez vidnega napredka, poroča Page Six. Poleg tega je produkcijska hiša para Archewell Productions ostala brez dolgoletne vodje dokumentarnega programa Chanel Pysnik. Njen odhod dodatno odpira vprašanja o prihodnosti podjetja, ki je pred kratkim zmanjšalo število zaposlenih.

Film Dobiva se pri jezeru (Meet me at the lake), posnet po romanu Carley Fortune, razvijajo že od avgusta 2023. Vir navaja, da je projektu po njegovih informacijah že dodeljen režiser, vendar njegovo ime še ni znano. Filmska priredba romana Jasmine Guillory Poročni dan (The Wedding date) je v pripravi od leta 2025, medtem ko za zdaj ni nobenih novosti o še neimenovani dramski seriji o polo športu.

»To je Hollywood. Ljudje vedo, kako to mesto deluje, in projekti ne nastanejo čez noč. Priredbe trajajo, še posebej zato, ker morajo producenti pri pripravi scenarija sodelovati z avtorji knjig. To je del procesa, ki ima veliko korakov,« je za Page Six povedal drugi vir iz filmske industrije. Harry naj bi, ob 30. obletnici njene smrti, ki bo prihodnje leto pripravljal tudi dokumentarni film, posvečen svoji pokojni materi, princesi Diani. Ni znano, ali bo pri projektu sodeloval tudi Netflix.

Pysnikova je bila med prvimi zaposlenimi v produkcijski hiši Archewell Productions. Vodila je dokumentarno serijo Harry & Meghan za Netflix in sodelovala pri dokumentarnem filmu Kraljice keksov (Cookie Queens). Njen odhod sledi odhodom več drugih zaposlenih, med njimi nekdanjega vodje vsebin Bena Browninga in nekdanje predsednice Mandane Dayani. Prejšnji mesec je Page Six poročal, da Archewell Productions zmanjšuje število zaposlenih. Med pomembnejšimi vodilnimi, ki so ostali v podjetju, je Nishika Kumble, višja podpredsednica za televizijske dramske projekte.

Netflix je marca prekinil sodelovanje z blagovno znamko As Ever, ki jo je ustanovila Meghan, in po dveh sezonah ukinil tudi njeno kuharsko oddajo Z ljubeznijo, Meghan. Harry in Meghan sta se, potem ko sta šest let živela v Kaliforniji, avgusta preselila v Veliko Britanijo. Page Six navaja, da bosta kmalu odpotovala v Bruselj na prvi skupni uradni obisk v tujino, odkar sta se preselila.