Temna plat Hollywooda! Znana igralka razkrila: »Odprla sem pismo oboževalca in prebrala fantazijo o posilstvu«

Ameriška igralka Natalie Portman je bila stara 12 let, ko je nastopila v filmu Luca Bessona Léon: Profesionalec. Za New York Post je poudarila, da se je po izidu filma soočila s »spolnim terorizmom«.

Že v zgodnji mladosti jo je pretresla vsebina oboževalskih pisem

Portmanova je tako opisala svoj ponos in navdušenje ob izidu filma. Kmalu pa se je soočila s spolno eksplicitnimi sporočili, ki so bila namenjena njej oziroma so govorila o njej. »Z velikim pričakovanjem sem odprla svoje prvo pismo oboževalca in v njem prebrala fantazijo o posilstvu, ki mi jo je napisal neki moški,« se je z ogorčenjem spomnila.

»V lokalni radijski oddaji so začeli odštevati dneve do mojega 18. rojstnega dne. Šlo je za evfemistično odštevanje do datuma, ko bi smela zakonito imeti spolne odnose,« je še dodala.

Pazila, kako se izraža, in zavračala vloge

To izkušnjo je Portmanova opisala kot prelomno za način njenega javnega izražanja, saj je želela omejiti možnosti, da bi jo drugi objektivizirali.

»Zelo hitro sem dojela, že kot trinajstletnica, da bi se počutila ogroženo, če bi se izražala na način, ki bi ga drugi lahko razumeli kot seksualnega, in da bi se moški počutili upravičene razpravljati o mojem telesu in ga objektivizirati, kar mi je povzročalo veliko nelagodje,« je povedala. Dodala je, da je svoje vedenje hitro prilagodila.

»Zavrila sem vsako vlogo, ki je vključevala celo samo prizor poljuba, in o tej odločitvi sem namerno govorila v intervjujih.«

Hvaležna staršem za zaščitniški odnos

Igralka ne obžaluje, da je svojo igralsko kariero začela kot deklica, saj sta jo starša lahko varovala, medtem ko je bila na snemanjih. »Nisem bila spolno zlorabljena, ker sem imela pretirano zaščitniške in čudovite starše. Kot otrok ti to ni všeč, a ko odrasteš, si za to hvaležen,« je pojasnila.

Mladih ne bi spodbujala k vstopu v svet filma

»Slišala sem preveč slabih zgodb, zato menim, da otroci ne bi smeli biti del tega. Navsezadnje menim, da otroci ne bi smeli delati. Igrati bi se morali in hoditi v šolo. Mladih ne bi spodbujala, naj vstopajo v ta svet. Ne mislim, da nikoli ne bi smeli vstopiti v filmski svet, vendar kot otroci ne,« je nekoč povedala za Variety.