Posnetek Kate Middleton sprožil polemike: se izogiba fotografom?

Kot je v britanski kraljevi družini navada, sta valižanska princ in princesa objavila božično voščilnico z novo družinsko fotografijo. Na njej srečna družina sedi na travi, se objema, prizor deluje skoraj popolno, povzema Glossy.rs. Ob fotografiji so na družbenih omrežjih zapisali sporočilo: »Vsem želimo zelo vesel božič.« Toplo družinsko fotografijo je aprila letos v Norfolku posnel Josh Shinner, v istem obdobju je fotografiral tudi princa Louisa ob njegovem sedmem rojstnem dnevu ter princa Georgea, katerega portreti so bili objavljeni julija ob njegovem 12. rojstnem dnevu.

Fotograf, ki prihaja iz Yorkshira, z družino Wales sodeluje od leta 2023. Tudi takrat je posnel božično voščilnico, na kateri je petčlanska družina pozirala v studiu, oblečena v bele srajce in kavbojke. A prizor na zadnji je zbudil polemike. Ker je sedaj december, se številni namreč sprašujejo, zakaj se družina ni fotografirala v zimskem, prazničnem vzdušju, temveč je delila fotografijo, nastalo pred osmimi meseci, na kateri cvetijo narcise in je trava izrazito zelena. Ker je bilo za Kate Middleton lansko leto z vidika zdravja težko in se je za več mesecev umaknila iz javnosti, nekateri menijo, da je uporaba stare fotografije znak nadaljnje previdnosti glede njene zasebnosti, ali celo poskus izogibanja aktualnim fotografiranjem.

Mnoge je zmotila tudi idealna podoba, češ da prikazuje preveč popolno, skoraj pravljično podobo družine. Družina Wales je bila v začetku tega tedna opažena na predbožičnem kosilu pri kralju v Buckinghamski palači, praznike naj bi preživeli skupaj s kraljem in kraljico v Sandringhamu. William in Kate se na božični dan s svojimi otroki tradicionalno udeležita božične maše v cerkvi svete Marije Magdalene, ki stoji na posestvu v Norfolku. Družina se je nazadnje v javnosti skupaj pojavila 5. decembra, na princesinem dogodku Skupaj za božič v Westminstrski opatiji, kjer so George, Charlotte in Louis na drevo povezanosti pred opatijo obesili rdeče papirnate kroge s svojimi imeni.