TEŽAVE V RAJU

Postavila mu je ultimat: zakon Justina Timberlaka in Jessice Biel na preizkušnji

Igralka je vedno bolj nezadovoljna z obnašanjem svojega moža.
M. Fl.
 28. 4. 2026 | 13:25
Zakon Justina Timberlaka in Jessice Biel je na preizkušnji, saj je igralka zaradi obnašanja svojega moža vedno bolj nezadovoljna. Par, ki bo oktobra praznoval 14-letnico zakona, je preživel različne škandale, povezane z nekdanjim članom skupine NSYNC, a potrpežljivost Jessice gre, predvsem zaradi njegovih skrivnostnih izginotij, počasi h koncu, piše Radar Online. Bielova je bila zlasti besna po njegovi aretaciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola junija 2024, še posebej potem, ko so posnetki incidenta prejšnji mesec postali javni. Zato je bila zmedena nad njegovo odločitvijo, da se udeleži jutranjega golf turnirja na Wynn resortu v Las Vegasu. Napetosti v zakonu so zdaj tako velike, da mu je postavila ultimat: »Uredi svoje življenje ali bom odšla.«

Vir blizu para je za The Daily Mail povedal: »Ne prenese več veliko. Justin je, kljub koncu svetovne turneje prejšnje poletje, skoraj vedno odsoten. Jessica za vse, povezano z otroki in domom, skrbi sama in ima dovolj javnega poniževanja.« Drug vir je dodal: »Justin je tip, ki ima, kadar je zunaj, vedno v roki pijačo. Že v času NSYNC, v svoji restavraciji ali na turnejah, je vedno rad užival. Ko je Jessico zaprosil za roko, mu je povedala, naj se umiri, drugače bo konec. Še vedno se ne boji postaviti ultimata, a ne mislim, da ga bo kmalu zapustila. Preživela sta veliko osebnih stvari, ki so ju še bolj povezale.« So pa posledice pevčeve aretacije za vožnjo pod vplivom alkohola ustvarile dodatno napetost v zakonu para, ki ima 11-letnega sina Silasa in petletnega Phineasa. Vir je dodal: »Jessica do neke mere razume, a njena potrpežljivost ima meje. Popolnoma otročje je, kako on vse frustracije in tesnobe izliva na druge.«

Par je predvsem po krivdi pevca preživel številne škandale. »Seveda Jessica trpi, ker se mora ukvarjati z njegovimi nihanji razpoloženja. V njihovem svetu je šala, da je Justin velik razvajenec, ki mu že kot otroku nikoli niso rekli ne, zato je težko prenašati njegove izpade, še posebej v stresnih situacijah. Jessica ga še vedno ljubi in ne prenese misli, da bi razbila družino, ločitev bi bila travmatična. Edina pot, da Justin reši zakon, je, da dela na sebi, prevzame odgovornost in upošteva, da imajo tudi drugi, zlasti Jessica, svoje težave.«

