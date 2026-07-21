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Poteza Jeffa Bezosa in Lauren Sanchez sprožila val odzivov

Šef Amazona Jeff Bezos in njegova žena Lauren Sanchez kjer koli se pojavita, vzbujata veliko pozornosti.
FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 21. 7. 2026 | 09:00
3:10
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Tokrat so ju opazili v Sydneyju, kjer sta se preizkusila v eni najbolj znanih avstralskih turističnih pustolovščin:  vzponu na znameniti Harbour Bridge. Bezos in Sanchezova sta se udeležila ekskluzivnega programa BridgeClimb Sydney, ki obiskovalcem omogoča vzpon na vrh slovitega mostu nad sydneyskim pristaniščem. Pustolovščina je trajala skoraj dve uri, udeleženci pa so morali ves čas nositi posebna zaščitna oblačila in varnostne pasove, kar je običajen varnostni postopek za vse obiskovalce, piše Mail Online.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Simbol Avstralije z razgledom na Sydney

Sydney Harbour Bridge je eden najbolj prepoznavnih simbolov Avstralije. Njegov jekleni lok se na najvišji točki dviga 134 metrov nad morsko gladino, z vrha pa se odpira panoramski pogled na pristanišče, Sydneyjska opera in mestne četrti. Program BridgeClimb vzpone organizira že od leta 1998, skozi leta pa je privabil milijone obiskovalcev, med njimi številne svetovne zvezdnike in člane kraljevih družin. Cene za vzpon se začnejo pri približno 217 evrih na osebo, zasebni vzponi so precej dražji, zanje je treba odšteti od 3.420 evrov.

Drzna pustolovščina

Jeff in Lauren na zahtevnem vzponu nista bila sama. Pridružila sta se jima tudi ameriški filmski producent Brian Grazer in njegova žena Veronica.  BridgeClimb velja za eno največjih turističnih atrakcij Sydneyja. Glede na izbrano turo obiskovalci premagajo več sto stopnic in hodijo po jekleni konstrukciji mostu vse do njegovega vrha. Med vzponom vodiči predstavijo tudi zgodovino in inženirski pomen enega najbolj znanih mostov na svetu. Lauren Sanchez je sicer že dolgo znana po tem, da rada premika meje. Nekdanja televizijska novinarka je od leta 2016 licencirana pilotka, za seboj ima številne polete in vodi tudi lastno podjetje za snemanje iz zraka. Zato ni presenetljivo, da se je brez oklevanja lotila tudi vzpona na sloviti most.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Pred kratkim je javno spregovorila tudi o težavah, ki jih je dolgo skrivala: o strahu in sramu zaradi disleksije, ki jo je spremljala skozi celotno kariero. »Naredila sem veliko napak v oddajah. Lahko me vidite, kako se smejim in rečem 'ups'. Velikokrat. Toda za tem nasmehom? Strah. Nelagodje,« je zapisala v iskreni objavi na družbenih omrežjih. Kljub kritikam je vsak dan znova stopila pred kamere. »Poskušala sem tega ne pokazati in sem se vsak dan znova pojavila,« je povedala. Poleg notranjih izzivov se je soočala tudi z zunanjimi pritiski. Kritiki niso bili prizanesljivi, saj so nekateri trdili, da si ne zasluži svojega položaja. Kot je priznala, so jo takšne besede prizadele, vendar jih ni dovolila, da bi jo ustavile.

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