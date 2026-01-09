  • Delo d.o.o.
RAZVAJENA

Poteze Beckhamove snahe še naprej dvigujejo prah

Rojstnodnevna zabava Nicole Peltz je spominjala na otroško praznovanje.
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
FOTO: Andrew Kelly/Reuters
M. Fl.
 9. 1. 2026 | 14:55
2:45
A+A-

Nicola Peltz je danes dopolnila 31. let, s praznovanjem rojstnega dne, ki ga je priredila že pred dnevi, pa je marsikoga presenetila, saj je spominjalo na otroško rojstnodnevno zabavo. Namesto klasične večerje s prijatelji ali romantičnega izleta z možem Brooklynom Beckhamom je organizirala razkošno slavje na temo baleta, ki je sprožilo številne komentarje. Manekenka je del vzdušja delila na družbenih omrežjih, kjer je videti, kako si izmenjuje poljub s soprogom, medtem ko ji najbližji, med njimi tudi njen oče Nelson, pojejo rojstnodnevno pesem. V kadre je ujeta posebej oblikovana torta z balerino na vrhu ter skrbno zasnovana dekoracija v nežnih tonih.

Seveda člani družine Beckham niso bili prisotni. Brooklynovi starši, bratje in sestra niso prišli na praznovanje, kar je dodatno spodbudilo špekulacije o napetih odnosih v družini, ki so se začele potem, ko sta Nicola in Brooklyn izpustila praznovanje Davidovega 50. rojstnega dne. Strokovnjakinja za govorico telesa Judi James je za britanske medije komentirala, da Nicolino vedenje med zabavo daje vtis otroške razigranosti. Po njenih besedah baletna tematika, rožnata obleka z volančki in način, kako se slavljenka premika in obnaša, spominjajo na otroško rojstnodnevno zabavo ter nakazujejo, da se je prepustila vlogi razvajenega otroka, ki je v središču pozornosti. Jamesova je poudarila, da takšno vedenje pri odraslih včasih lahko nakazuje potrebo po varnosti in zaščiti.

Zanimivo je tudi, da je Nicola rojstni dan opisala kot najboljšega doslej, kar so nekateri razlagali kot potrditev, da ji je trenutno bližina s soprogom in očetom izjemno pomembna. Tudi poljub z Brooklynom je po mnenju strokovnjakinje deloval sramežljivo in najstniško, kar se razlikuje od njunih prejšnjih, bolj samozavestnih javnih nastopov. Praznovanje je dodatno osvetlilo družinske odnose Beckhamovih. David Beckham je nedavno v objavi na instagramu, kjer se je oziral na preteklo leto, izpustil Brooklyna, medtem ko je poudaril skupne trenutke z drugimi otroki, Romeom, Cruzom in Harper. Prav tako je Brooklyn, ki je pred tem na družabnih omrežjih blokiral starše, brata in sestro, nedavno zamudil poroko svoje tesne prijateljice Holly Ramsay, čeprav je bil na njej prisoten preostanek družine.

Medtem ko špekulacije o družinskih nesoglasjih še vedno trajajo, je eno jasno: Nicola Peltz s svojimi dejanji in življenjskim slogom še naprej vzbuja zanimanje javnosti, njen rojstni dan na temo baleta tematiko pa bo zagotovo dolgo ostal tema pogovorov njenih prijateljev in širše javnosti, piše showbuzz.hr.

