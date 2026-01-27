Načrti Harryja in Meghan vse bolj ločeni: on v Ameriki ne počne ničesar

Le nekaj dni po tem, ko je na sodišču v Londonu pričal proti britanskim tabloidom, bil očitno pretresen ter skoraj zajokal zaradi, kot je trdil, kršitve svoje zasebnosti in pritiska britanskih medijev, je bil princ Harry opažen v povsem drugačnem okolju. V družbi žene Meghan Markle in številnih znanih osebnosti iz filmske industrije je obiskal filmski festival Sundance. Par se je udeležil posebne projekcije in premiere svojega novega dokumentarca Kraljice piškotkov (Cookie Queen), zgodbe o odraščanju, ki spremlja štiri skavtinje med sezono prodaje piškotov. Harry in Meghan sta oba navedena kot izvršna producenta, film je bil posnet v njuni produkcijski hiši Archewell Productions.

FOTO: Profimedia

»Da je Harry le nekaj dni po obravnavi, kjer je zaprosil medije za zasebnost, odšel na Sundance, je popolnoma neverjetno,« je dejal vir iz Hollywooda. Ta kontrast med sodiščem in filmskim festivalom je namreč ponovno usmeril pozornost na njegovo zapleteno življenjsko obdobje šest let po selitvi v ZDA. Čeprav trdi, da mu življenje v Kaliforniji končno omogoča zasebnost in svobodo, ki ju ni imel v Združenem kraljestvu, se zdi, da se še vedno težko odmika od dogodkov iz preteklosti.

Večkrat je povedal, da bi ga njegova mama princesa Diana, če bi še živela, podprla v odločitvi, da začne novo življenje izven kraljeve družine. Vendar se zdi, da poslovni podvigi njega in njegove žene Meghan v Hollywoodu vse prevečkrat naletijo na ovire. Pogodbe z velikimi podjetji, kot sta Spotify in Netflix, so propadle ali prinašajo skromne prihodke, njuna humanitarna organizacija Archewell pa je doživela prestrukturiranje in zmanjšanje števila zaposlenih. »Harry dejansko v Ameriki ne počne ničesar konkretnega. Zdi se, da je še vedno zelo obremenjen s preteklostjo. Obstajajo govorice, da začenja lastno podjetje, vendar tako on kot Meghan ne uživata ravno najboljšega poslovnega ugleda,« je dodal vir.

Čeprav so njegovi spomini Rezerva prinesli veliko zaslužka, so življenjski stroški v Kaliforniji, vključno z varnostjo in vzdrževanjem posestva, zelo visoki. Poročajo, da gre za varovanje letno več kot dva milijona in pol evrov. Njegov odnos z britansko kraljevsko družino še vedno ostaja napet, z bratom princem Williamom ni v stiku, z očetom, kraljem Karlom III. pa se srečuje redko.

Pojavile so se tudi govorice, da Harry snema Netflixov dokumentarec v Afriki, vendar se zdi, da ta projekt ni zaživel. Meghan in Harry imata v načrtu za filmsko adaptacijo romana Poročni dan (The Wedding Date) avtorice Jasmine Guillory, ki jo prek svoje produkcijske hiše Archewell Productions razvijata za Netflix. Princ Harry naj bi iskal jasnejšo poklicno smer, medtem ko je Meghan osredotočena na svoje projekte in razvoj blagovne znamke As Ever. Čeprav se še vedno pojavljata skupaj na javnih dogodkih, so njuni poslovni načrti vse bolj ločeni, piše portal National Examiner.