ŠE SE IŠČE

Načrti Harryja in Meghan vse bolj ločeni: on v Ameriki ne počne ničesar

S sodišča v Londonu je preskočil na filmski festival.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 27. 1. 2026 | 14:55
 27. 1. 2026 | 15:16
3:04
Le nekaj dni po tem, ko je na sodišču v Londonu pričal proti britanskim tabloidom, bil očitno pretresen ter skoraj zajokal zaradi, kot je trdil, kršitve svoje zasebnosti in pritiska britanskih medijev, je bil princ Harry opažen v povsem drugačnem okolju. V družbi žene Meghan Markle in številnih znanih osebnosti iz filmske industrije je obiskal filmski festival Sundance. Par se je udeležil posebne projekcije in premiere svojega novega dokumentarca Kraljice piškotkov (Cookie Queen), zgodbe o odraščanju, ki spremlja štiri skavtinje med sezono prodaje piškotov. Harry in Meghan sta oba navedena kot izvršna producenta, film je bil posnet v njuni produkcijski hiši Archewell Productions.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

»Da je Harry le nekaj dni po obravnavi, kjer je zaprosil medije za zasebnost, odšel na Sundance, je popolnoma neverjetno,« je dejal vir iz Hollywooda. Ta kontrast med sodiščem in filmskim festivalom je namreč ponovno usmeril pozornost na njegovo zapleteno življenjsko obdobje šest let po selitvi v ZDA. Čeprav trdi, da mu življenje v Kaliforniji končno omogoča zasebnost in svobodo, ki ju ni imel v Združenem kraljestvu, se zdi, da se še vedno težko odmika od dogodkov iz preteklosti.

Večkrat je povedal, da bi ga njegova mama princesa Diana, če bi še živela, podprla v odločitvi, da začne novo življenje izven kraljeve družine. Vendar se zdi, da poslovni podvigi njega in njegove žene Meghan v Hollywoodu vse prevečkrat naletijo na ovire. Pogodbe z velikimi podjetji, kot sta Spotify in Netflix, so propadle ali prinašajo skromne prihodke, njuna humanitarna organizacija Archewell pa je doživela prestrukturiranje in zmanjšanje števila zaposlenih. »Harry dejansko v Ameriki ne počne ničesar konkretnega. Zdi se, da je še vedno zelo obremenjen s preteklostjo. Obstajajo govorice, da začenja lastno podjetje, vendar tako on kot Meghan ne uživata ravno najboljšega poslovnega ugleda,« je dodal vir.

Čeprav so njegovi spomini Rezerva prinesli veliko zaslužka, so življenjski stroški v Kaliforniji, vključno z varnostjo in vzdrževanjem posestva, zelo visoki. Poročajo, da gre za varovanje letno več kot dva milijona in pol evrov. Njegov odnos z britansko kraljevsko družino še vedno ostaja napet, z bratom princem Williamom ni v stiku, z očetom, kraljem Karlom III. pa se srečuje redko.

Pojavile so se tudi govorice, da Harry snema Netflixov dokumentarec v Afriki, vendar se zdi, da ta projekt ni zaživel. Meghan in Harry imata v načrtu za filmsko adaptacijo romana Poročni dan (The Wedding Date) avtorice Jasmine Guillory, ki jo prek svoje produkcijske hiše Archewell Productions razvijata za Netflix. Princ Harry naj bi iskal jasnejšo poklicno smer, medtem ko je Meghan osredotočena na svoje projekte in razvoj blagovne znamke As Ever. Čeprav se še vedno pojavljata skupaj na javnih dogodkih, so njuni poslovni načrti vse bolj ločeni, piše portal National Examiner.

Bulvar  |  Tuji trači
ZAPLESALA STA

Navihani princ Harry: poglejte, kaj je storil ženi (VIDEO)

Zakonca sta sproščeno zaplesala na trati pred njuno hišo v sončni Kaliforniji.
21. 1. 2026 | 19:28
Bulvar  |  Tuji trači
IMA VELIKO TALENTOV

Konec za Meghan Markle, v tretje se ne bo vrnila

Za Netflix je posnela dve sezoni oddaje Z ljubeznijo, Meghan, odzivi pa so bili mešani.
20. 1. 2026 | 21:38
Bulvar  |  Tuji trači
TOŽBA

Princ Harry nad tabloide: v bitki ni sam, pridružilo se mu je mnogo slavnih obrazov

Prepričan je, da so prispevali k zlomu njegovega odnosa z družino. Daily Mail naj bi slavnim prisluškoval in celo podkupoval policiste.
19. 1. 2026 | 15:25

princ HarryMeghan MarkleNetflixdokumentareckraljeva družina
17:09
Novice  |  Slovenija
NA ROBU APOKALIPSE

Sicilija v šoku: pogoltnjena cesta, hiše na robu prepada in ogromen plaz (VIDEO)

Italijanska vlada obljublja 100 milijonov evrov za nujne ukrepe.
27. 1. 2026 | 17:09
17:06
Lifestyle  |  Polet
DOBRO JUTRO JE LAHKO SLABO

Jutranje erekcije kot opozorilni znak pretreniranosti

Spremembe jutranjih erekcij so lahko pomemben signal hormonskega neravnovesja in relativnega energijskega pomanjkanja pri športnikih.
Miroslav Cvjetičanin27. 1. 2026 | 17:06
17:00
Bulvar  |  Suzy
OBOŽUJE POTOVANJA

Popotnik Alen Steržaj: ugrabili so ga beduini (Suzy)

Nekdanji glasbeni novinar, basist in član skupine Big Foot Mama je strasten popotnik, ki si želi obkrožiti svet.
27. 1. 2026 | 17:00
16:51
Bulvar  |  Glasba in film
ARENA RIXOSA

Slovenska DJ-ka DE XENIA nastopila tam, kjer nastopajo zvezdniki svetovnega formata

Nastopila je v areni prestižnega Rixosa, ki sprejme več tisoč obiskovalcev. Tam sta že nastopila tudi Jennifer Lopez in Enrique Iglesias.
27. 1. 2026 | 16:51
16:35
Novice  |  Slovenija
PRAVNE ZAGONETKE

Razrešujemo dilemo: je Zoran Stevanović obsojenec ali ne?

Prvak stranke Resni.ca je 15 let po pravnomočnosti obsodilne sodbe že rehabilitiran in kazen izbrisana iz kazenske evidence.
27. 1. 2026 | 16:35
16:16
Novice  |  Svet
POZIV PROTESTNIKOM

Ko padajo mrtvi, Melania Trump prosi za mir – ali je že prepozno? (VIDEO)

Tudi Donald Trump se je strinjal, da se sedanje stanje ne more nadaljevati.
27. 1. 2026 | 16:16

Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Kako se napajata Google in Mercedez-Benz?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
