Povečala prsi, odprla profil na OnlyFansu, zdaj doživela veliko blamažo (FOTO)

Oceane Dodin je francoska profesionalna tenisačica in prva aktivna tenisačica v zgodovini, ki je javno priznala, da je premor izkoristila za operacijo povečanja prsi. Medijski vihar, ki je sledil, je bil pričakovan, sama pa je odprla tudi profil na OnlyFansu.

»To sem si želela narediti že dolgo časa. Izkori­stila sem priložnost, ko sem bila izven igrišč. Bolje je to storiti zdaj, kot čakati konec kariere,« je izjavila in poudarila, da niti za trenutek ni obžalovala svoje odločitve.

Na novinarska vprašanja o tem, kako bodo nove prsi vplivale na njeno igro, je odgovarjala z skoraj posmehljivo preprostostjo. »To so samo prsi. Pri igri me ne motijo. So tenisačice z velikimi prsmi, pa normalno igrajo. Edina razlika je, da so moje umetne, « je dejala. Zdaj pa je doživela polom v drugem kolu kvalifikacij za Roland Garros. Belorusinja Aliaksandra Sasnovič jo je povsem nadigrala s 6:1 in 6:0.