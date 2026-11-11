Povsem strta vdova Miše Kovača komaj stala, na žalno slovesnost so ji pomagali najbližji (FOTO)

Čeprav so ga že pred slabim tednom položili k večnemu počitku, se Hrvaška še vedno poslavlja od enega največjih glasbenikov regije. V koncertni dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu je danes potekala žalna slovesnost, kjer so se lahko oboževalci Miši Kovaču še zadnjič zahvalili za njegovo glasbo in spomine ter se mu poklonili. Na slovesnost pa niso prišli le običajni državljani, ki so odrasli s Kovačevo glasbo, ki je bila desetletja pogosto kulisa veselih in manj veselih dogodkov, ampak tudi njegovi glasbeni kolegi ter državni vrh. V žalno knjigo sta se tako med drugim vpisala Jacques Houdek, ki je ob prihodu v dvorano dejal, da je »Mišo pesem naše duše« in Željko Bebek.

V žalno knjigo so se med drugim vpisali še hrvaški premier Andrej Plenković, predsednik hrvaškega sabora Goran Jandroković, ministrica za kulturo medije Nina Obuljen Koržinek ter župan Šibenika Željko Burić. »Poslavljamo se od človeka, ki je s svojim glasom, čustvi in ​​pesmijo zaznamoval generacije. Bil je veliko več kot le glasbenik. Bil je simbol Dalmacije, simbol hrvaške pesmi in eden tistih ljudi, ki so s svojim talentom in osebnostjo postali del naše skupne identitete. Mišo se je s svojo pesmijo dotaknil najglobljega dela ljudi. Njegove pesmi niso bile le glasba, ampak spomini, čustva in del naših življenj. Šibenik se vas bo spominjal s ponosom in ljubeznijo,« je o pokojnem glasbenem velikanu dejal Burić, nekaj besed pa je Kovaču namenila tudi ministrica Obujen Koržinek.

»Poslavljamo se od človeka, ki je bil zvočna kulisa naših življenj. Od fenomena, ki je presegel vse zabavne, družbene in institucionalne okvirje. Zato odhod Matea Miše Kovača pomeni konec enega najsijajnejših obdobij v zgodovini hrvaške popularne glasbe,« je dejala.

Komemoracija seveda ni mogla miniti brez Miševe vdove Lidije Kovač, ki je na dogodek prišla vidno pretresena in slabotna, do dvorane sta ji morala pomagati družinska člana, ki sta jo med hojo podpirala vsak z ene strani, med dogodkom pa je Lidija, ki je bila z Mišem poročena več kot 25 let, nagovore poslušala s sklonjeno glavo.

Lidiji Kovač sta morala v dvorano pomagati družinska člana. FOTO: Marko Prpic/Pixsell

Obiskovalci so se vpisali v žalno knjigo. FOTO: Marko Prpic/ Pixsell