Pozabil je na protokol: princa Williama v javnosti premagale solze

Nogometaši angleškega kluba Aston Ville so v finalu Evropske lige s 3:0 proti nemškemu Freiburgu osvojili prepričljivo zmago, zgodovinski trenutek na stadionu Besiktas Park v Istanbulu pa ni minil miniti brez njihovega najbolj strastnega navijača: princa Williama. Bodoči britanski kralj je tekmo spremljal iz VIP lože, vendar je bilo njegovo vedenje daleč od strogega kraljevskega protokola. Med tekmo je skakal, navijal za vsak gol in skupaj z drugimi povabljenci glasno bodril ekipo. Po prvem in drugem golu, doseženem v kratkem razmiku ob koncu prvega polčasa, je popolnoma izgubil nadzor in v evforiji proslavljal uspeh kluba, ki je na evropski naslov čakal polnih 44 let.

Njegovi čustveni odzivi na tribunah so hitro postali hit na družbenih omrežjih, navdušenja pa ni skrival niti po zadnjem sodnikovem žvižgu. Kmalu po tekmi se je oglasil tudi na omrežju X, kjer je čestital ekipi: »Neverjeten večer! Ogromne čestitke igralcem, strokovnemu štabu in vsem v klubu! 44 let od zadnjega evropskega pokala!«

Kapetan ekipe McGinn je razkril, da je William pred tekmo ekipo obiskal v garderobi in osebno podprl igralce. Po zmagi je dejal: »Je velik navijač Ville. Vedno je bil ob nas. Je povsem normalen človek, super je imeti njegovo podporo.« William je za Aston Villo začel navijati že v šolskih letih v Berkshireu. Leta 2015 je za BBC povedal, da se je za klub odločil, ker ni želel navijati za običajne velikane, kot sta Manchester United ali Chelsea, ampak za ekipo, ki mu bo dala več čustvenih vzponov in padcev.

Nogomet mu je blizu že od mladosti

»V šoli sem se res zaljubil v nogomet. Večina prijateljev je navijala za United ali Chelsea, jaz pa sem si želel ekipo iz sredine lestvice, ki mi bo zagotovila več drame,« je dejal. Williamovi čustveni odzivi, tudi njegove solze, so sprožile val komentarjev, saj je bilo njegovo navdušenje daleč od kraljeve zadržanosti, in bolj podobno običajnemu navijaču na tribuni, piše Hello magazine.