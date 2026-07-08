Pozabite na Ferrari in Porsche! Vsi se obračajo za tem rožnatim jugom (VIDEO)

Jelena Despotović je avtomobil uredila povsem po svoje. Navdih je našla v svetu Barbie, zato je jugo odela v značilno rožnato barvo, dodala prepoznavne detajle, rožnata platišča in preoblikovala tudi notranjost vozila. Pravi, da ni želela le obnoviti starega avtomobila, ampak ustvariti nekaj, kar bo izstopalo iz množice.

»Rožnata je moja najljubša barva, kot deklica pa sem oboževala Barbie. Hotela sem tudi, da je avto drugačen od vseh drugih,« je pojasnila. Večino predelav je opravila sama in poudarja, da je v projekt vložila predvsem veliko časa, truda in ljubezni, precej manj pa denarja.

Nenavadni jugo danes privablja poglede, kjer koli se pojavi. Najbolj navdušeni so otroci in dekleta, ki se ob avtomobilu pogosto fotografirajo. Jelena pravi, da so odzivi mimoidočih skoraj vedno pozitivni. Čeprav mnogi sanjajo o prestižnih športnih avtomobilih, je zanjo zgodba drugačna. Poleg rožnatega juga ima posebno mesto v njenem srcu tudi fiat punto, ki ga opisuje kot svojo prvo avtomobilsko ljubezen. Od obeh se, kot pravi, ne bi nikoli poslovila.