Pozabljena prva žena Georgea Clooneyja

Znano je, da je bil George Clooney pred poroko z današnjo ženo Amal zagrizen samski moški, a mnogi so pozabili, da ima za seboj še en zakon. Konec osemdesetih in začetek devetdesetih je bil kratek čas poročen z igralko Talio Balsam, po ločitvi se je odločil, da je z zakoni končal, kar je, ko se je zaljubil v lepo odvetnico, prekršil. Talia Balsam je, čeprav ni dosegla priljubljenosti bivšega moža, ostala v igralskem poklicu, in se še danes občasno pojavlja v filmih in na prestižnih dogodkih. Nedavno je z možem Johnom Slatteryem, s katerim je v zakonu skoraj tri desetletja, v New Yorku obiskala posebno projekcijo filma Nuremberg. Talia in John sta se poročila leta 1998 na havajskem otoku Kauai, v zakonu sta dobila sina Harryja. Par živi mirno in umirjeno v New Yorku.

FOTO: Profimedia

Pozabljeni zakon s Clooneyjem

Talia izvira iz znane igralske družine. Njen oče je bil igralec Martin Balsam, mama igralka Joyce Van Patten. V igralskem poklicu sta bila tudi njena strica Tim Van Patten, Dick Van Patten in teta Pat Van Patten. Kljub temu nikoli ni bila zvezda tabloidov, temveč je živela umirjeno življenje stran od žarometov. Največ pozornosti je pritegnila med ljubeznijo s Clooneyjem, ki se je takrat še uveljavljal v Hollywoodu. Dokaj hitro sta se poročila: leta 1989 sta se vkrcala na letalo in odpotovala v Las Vegas, kjer sta dahnila usodni da. Samo tri leta kasneje je on vložil zahtevo za ločitev.

FOTO: Profimedia

»Verjetno sem bil nekdo, ki se tedaj ne bi smel poročiti,« je kasneje priznal. »Imam občutek, da Talii nisem dal poštene priložnosti. Odgovoren sem za propad zakona.« Po razhodu je več let govoril, da bi nekoč rad postal oče, a da je zanj zgodba o zakonu končana. »Ne bom se ponovno poročil,« je leta 1995 izjavil v intervjuju za novinarko Barbaro Walters in poudaril, da v zakonu ni najboljši. Kljub temu se je premislil in se leta 2014 večno zvestobo obljubil odvetnici Amal Alamudin, s katero ima danes sina Alexandra in hčerko Ello, piše glossy.rs.