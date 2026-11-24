Vrnitev princa Harryja in Meghan Markle v Veliko Britanijo po šestih letih življenja v Kaliforniji je konec poletja, predvsem zato, ker se je zgodila tako nenadoma in kljub temu, da vprašanje njunega varovanja še vedno ni bilo rešeno, zaradi česar Meghan sprva ni želela obiskati Anglije niti za nekaj dni, dokaj presenetila javnost. Kot razlog za vrnitev sta navedla željo, da bi njuna otroka, princ Archie in princesa Lilibet, odraščala v Veliki Britaniji, se izobraževala v tamkajšnjih ustanovah in bila bližje prinčevi družini. Vendar viri trdijo, da so v ozadju zapleti v zvezi z njegovim ameriškim vizumskim statusom.

»Njegov vizum je potekel in ni bil takoj podaljšan,« je za Page Six povedal vir iz ameriške vlade. Tudi drugi sogovorniki so potrdili podobne informacije. Za zdaj ni znano, kakšno vrsto vizuma je Harry imel med bivanjem v ZDA in ali je morebitna zamuda pri njegovem podaljšanju vplivala na njegovo pravico do bivanja v državi. Nekdanji uradnik ameriškega zunanjega ministrstva je pojasnil, da bi lahko bilo redno podaljševanje vizuma razlog za njun nenadni odhod v Anglijo. Po navedbah virov so se Harryjeve imigracijske zadeve medtem uredile.

O prinčevem vizumu se govori že od leta 2023, ko so izšli njegovi spomini z naslovom Rezerva. V njih je priznal, da je užival kokain, konopljo in psihedelične gobe. Takrat je konservativna organizacija Heritage Foundation sprožila vprašanje, ali je sin britanskega kralja Karla III. ob vložitvi prošnje za ameriški vizum navedel vse pomembne podatke o svoji preteklosti. Organizacija je nato nadaljevala pravni boj, da bi pridobila vpogled v njegove imigracijske dokumente, ki so običajno zaupne narave. Do danes tako ni bilo potrjeno, da bi princ Harry v dokumentaciji dejansko prikril oziroma zanikal svojo preteklo uporabo drog.

Otroka se privajata na življenje v Veliki Britaniji

Čeprav so omenjene težave morda pospešile njuno vrnitev, sta imela vojvoda in vojvodinja za takšno odločitev tudi osebne razloge. Po navedbah virov sta si zaželela, da bi njun sin Archie in hčerka Lilibet obiskovala britansko šolo, odraščala v drugačnem kulturnem okolju ter bila bližje družini in prijateljem. Harry je med gostovanjem v britanski televizijski oddaji This Morning spregovoril tudi o tem, kako sta se otroka prilagodila novemu okolju. Poudaril je, da jima sprememba zelo ustreza. »Njuna samozavest se je močno povečala,« je povedal v nedavnem intervjuju.