Pred finalom vre, kakšno zvezo ima ta zvezdnik z zaključkom svetovnega nogometnega prvenstva?

Z zmago proti Franciji z izidom 2: 0 je Španija postala prva finalistka svetovnega prvenstva 2026, katerega finale bo v nedeljo na stadionu MetLife v New Jerseyju. FIFA je objavila seznam zvezdnikov, ki bodo nastopili na zaključni slovesnosti svetovnega prvenstva 2026, eno ime pa je še posebej presenetilo navijače po vsem svetu – Tom Cruise. Medtem ko so glasbena imena, kot so Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini in Jennifer Hudson, za mnoge logična izbira, je dejstvo, da se bo hollywoodski igralec pojavil kot »poseben gost«, sprožilo številne razprave na družbenih omrežjih.

Organizatorji za zdaj razkrivajo le, da bo imel »poseben nastop«, brez dodatnih podrobnosti, kar je odprlo prostor številnim teorijam. Ker je znan po tem, da nevarne filmske kaskaderske prizore izvaja sam, lani pa je s spektakularnim nastopom sodeloval tudi na zaključku olimpijskih iger v Parizu, se mnogi sprašujejo, ali pripravlja še en adrenalinski spektakel.

Del navijačev je navdušen nad idejo, da bo ena največjih hollywoodskih zvezd del zaključka največjega nogometnega dogodka na svetu, drugi pa menijo, da bi moral poudarek ostati na nogometu.

Kakšna je povezava med Cruisom in svetovnim prvenstvom?

Na družbenih omrežjih je mogoče najti številne komentarje, v katerih se uporabniki sprašujejo, kakšna je povezava med Cruisom in svetovnim prvenstvom, ter ugibajo, da želi FIFA turnir še bolj približati ameriškemu občinstvu in ustvariti spektakel po vzoru Super Bowla. »FIFA je pozabila, da je to nogomet, ne koncert.«, »Ta budala, ki laja na otroke in starke ter jih spravlja v jok?«, »Ljudje gledajo zaradi svetovnega prvenstva. Nikogar ne zanimajo zvezdniki, samo jemljejo pozornost.«, »Na svetovnem prvenstvu bi moral biti v ospredju nogomet, ne pa talentni šov z bleščicami med polčasom.«, »Bo sploh ostalo kaj časa za, tekmo?«, »To je je**i nogomet, ne Super Bowl. Nehajte z amerikanizacijo.«, »Počakajte, kaj bo Tom Cruise sploh počel? Skočil iz letala in pristal na stadionu?«, »Kakšno, za božjo voljo, zvezo ima Tom Cruise s svetovnim prvenstvom?«, »Kakšno nemogočo misijo bo zdaj izvajal? Ukradel pokal svetovnega prvenstva?«, »Govorim v imenu 90 odstotkov navijačev – nikogar ne zanima, da se to sploh dogaja, še posebej ne tistih, katerih države so v finalu.«, »Ne, hvala. Zveni kot nočna mora.«

FIFA za zdaj ne razkriva, kaj natančno je pripravila, razen tega, da bo zaključna slovesnost, ki se začne 90 minut pred finalom, slavila pot vseh 48 reprezentanc skozi zgodovinsko prvenstvo, ki je potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. Ob Cruisu bodo nastopili tudi IShowSpeed, Robbie Williams, Nicole Scherzinger in Laura Pausini, medtem ko bo Jennifer Hudson zapela ameriško himno. Ali se bo Cruise le sprehodil po odru ali pa pripravlja še en filmski trenutek, o katerem se bo dolgo govorilo, bo znano v nedeljo. Eno pa je gotovo – njegovo ime je že postalo ena glavnih tem pred finalom svetovnega prvenstva, poroča showbuzz.dnevnik.hr.