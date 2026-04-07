Pred hotelom ustrelili znanega glasbenika (VIDEO)

Moški, čigar identiteta še ni javno znana, je v ponedeljek na Floridi ustrelil ameriškega raperja Offseta. Ranjenega 34-letnika so nemudoma odpeljali v bolnišnico in menda je v stabilnem stanju. Nekdanji član atlantske zasedbe Migos in bivši partner hip-hop zvezdnice Cardi B, je bil po poročanju ameriškega portala TMZ napaden v bližini hotela in igralnice Seminole Hard Rock Hollywood severno od Miamija. Tiskovni predstavnik zvezdnika – čigar pravo ime je Kiari Kendrell Cephus – je za tuje medije potrdil, da je bil raper res ustreljen, a je vztrajal, da je z njim vse v redu. Dodal je, da še ni znano, kako hude so njegove poškodbe, a je po njegovih informacijah »njegovo stanje stabilno«, v bolnišnici pa da zanj »dobro skrbijo in njegovo stanje budno spremljajo«. Predstavnik lokalne policije je za Daily Mail dejal: »Vemo za incident, ki se je zgodil v ponedeljek po 19. uri na parkirišču pred hotelom Seminole Hard Rock Hollywood. V incidentu je bila oseba ranjena, ni pa v smrtni nevarnosti. Zdrvi se v bolnišnici Memorial Regional Hospital.« »Policija je bila takoj po prejetju obvestila na kraju dogodka in situacija je bila hitro pod nadzorom. Dve osebi smo pridržali, preiskava pa še poteka,« so dodali na policiji.

Po spletu je zaokrožil tudi videoposnetek, posnet nedolgo po streljanju. Na njem je mogoče videti moškega, ki leži na tleh, obrnjen na bok, policist pa ga drži, medtem ko druga dva policista poskušata odriniti drugega moškega, ki se je ravsal z njima. TMZ je nedolgo po incidentu objavil fotografije, ki so jih posneli raperjevi oboževalci, na njih pa se Offset, le nekaj minut preden je bil ustreljen, smeji. Priče so povedale, da je raper stal blizu vhoda v hotel in kazino ter gledal proti parkirnemu mestu ter se pogovarjal po mobilnem telefonu. Takrat so se mu približali oboževalci, s katerimi se je pogovarjal in fotografiral, nato so odjeknili streli in Offset je obležal na tleh. Napad se je sicer zgodil dobra tri leta po tem, ko je bil 1. novembra 2022 pred kegljiščem v Houstonu v Teksasu ustreljen in ubit Offsetov kolega iz skupine Migos z umetniškim imenom Takeoff.