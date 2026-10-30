Preiskava smrti zvezdnice končana: to je sporočila policija

Zvezdnica priljubljenih serij Heroji in Nashville Hayden Panettiere je, stara komaj 36 let, umrla 16. avgusta letos. Policija je zdaj potrdila ugotovitve predhodnih zdravstvenih in toksikoloških analiz. V poročilu iz Greenvilla v ameriški zvezni državi Južna Karolina je igralkina smrt uradno opredeljena kot nesreča.

Čeprav je mrliški oglednik že septembra objavil rezultate obdukcije in toksikološke analize, so policijski preiskovalci, da bi razjasnili vse okoliščine njene smrti, nadaljevali zbiranje informacij. Po koncu preiskave so ugotovili, da ni podlage za podajanje kazenskih ovadb. Sklenili so, da se njihove ugotovitve ujemajo z zdravstveno dokumentacijo, po kateri je Hayden umrla zaradi nenamernega prevelikega odmerka kombinacije več snovi.

Toksikološka analiza je pokazala prisotnost fentanila, 4-ANPP, alprazolama, metokarbamola in kvetiapina. Gre za snovi, ki imajo lahko ob sočasnem delovanju resne posledice za zdravje. Obdukcija obenem ni pokazala poškodb, ki bi lahko prispevale k igralkini smrti.

Tragedija se je zgodila v Južni Karolini

Hayden Panettiere je umrla v Greenvillu, kjer je začasno bivala v stanovanjskem kompleksu. Z njo sta bila tudi njen občasni partner Brian Hickerson in njegov brat Zach. Po policijskih poročilih so, potem ko so igralko našli nezavestno, poklicali reševalce. Klic na številko za nujno pomoč so prejeli okoli 13.51. Po prihodu so reševalci poskušali igralko oživljati, vendar je kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja niso mogli rešiti. Smrt so uradno potrdili ob 14.32.

Za seboj je pustila 11-letno hčerko

Čeprav je urad mrliškega oglednika svoj del postopka zaključil že prej, je policija nadaljevala ločeno preiskavo, ki je zdaj tudi uradno končana. Za Hayden Panettiere je ostala 11-letna hčerka Kaya, za katere premoženje zdaj skrbi njen oče, nekdanji ukrajinski boksarski šampion Vladimir Kličko.