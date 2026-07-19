Toča prekinila spektakel svetovne megazvezde, 80.000 evakuiranih, več poškodovanih (VIDEO)

Silovito neurje je v soboto zvečer prekinilo enega največjih glasbenih dogodkov tega poletja v Italiji. Koncert portoriškega glasbenega zvezdnika Bad Bunnyja, ki je na odprtem prizorišču v Milanu privabil okoli 80.000 obiskovalcev, se je moral nenadoma končati, ko je območje zajela močna nevihta s točo. Po poročanju italijanskih tiskovnih agencij ANSA in Adnkronos so organizatorji zaradi nevarnih vremenskih razmer obiskovalce pozvali, naj nemudoma zapustijo prizorišče. Na tisoče ljudi je tako v kratkem času zapustilo koncertni prostor, medtem ko je neurje z močnimi sunki vetra in debelo točo zajelo Milano.

Po navedbah gasilske službe je več obiskovalcev utrpelo poškodbe, saj so jih v glavo zadele ledene krogle. Na prizorišču so hitro posredovale reševalne ekipe, poškodovanim pa so nudili nujno medicinsko pomoč. Za zdaj ni podatkov o huje poškodovanih, prav tako pristojni še niso sporočili končnega števila poškodovanih.

Organizatorji po prekinitvi koncerta niso mogli takoj odgovoriti na vprašanje, ali bo nastop nadaljevan oziroma prestavljen. Obiskovalci so morali prizorišče zapustiti zaradi varnosti, saj bi nadaljevanje dogodka ob takšnih vremenskih razmerah predstavljalo veliko tveganje.

Njegovi koncerti razprodani v nekaj minutah

Bad Bunny, eden največjih svetovnih glasbenih zvezdnikov ta hip, trenutno nastopa na evropski turneji, ki bo trajala do 22. julija. Širokemu občinstvu se je letos še dodatno predstavil februarja, ko je nastopil kot ena od glavnih zvezd glasbenega programa med polčasom Super Bowla.

Njegov nastop v španščini in prepoznavni reggaeton ritmi so poželi veliko pozornosti po vsem svetu. Dvaintridesetletni glasbenik je v zadnjih letih postal eden najvplivnejših izvajalcev latinskoameriške glasbe. Reggaeton in latino trap je popeljal na vrh svetovnih glasbenih lestvic, njegovi koncerti pa so praviloma razprodani v nekaj minutah.

Njegov zadnji album »Debí tirar más fotos« poleg sodobnih glasbenih smernic vključuje tudi tradicionalne portoriške ritme, kot so salsa, bomba in plena. Besedila se dotikajo tudi zgodovine Portorika, njegove kolonialne preteklosti in družbenih vprašanj, zaradi česar album poleg plesnih uspešnic nosi tudi izrazito družbenokritično sporočilo, poroča Jutarnji.hr.

Dogodek v Milanu je še en opomin, kako hitro lahko ekstremni vremenski pojavi vplivajo tudi na največje javne prireditve. Organizatorji bodo v prihodnjih urah sporočili, ali bo koncert mogoče izpeljati v nadomestnem terminu ali pa bo dokončno odpovedan.