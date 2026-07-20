Preklet za športne stave: Drake stavil na Argentino in izgubil pravo bogastvo

Kanadski raper Drake je po finalu svetovnega prvenstva doživel še en boleč poraz pri športnih stavah. Izgubil je neverjetnih 1,3 milijona evrov, potem ko je stavil na zmago Argentine proti Španiji na finalni tekmi. Drake je pred finalom prek stavne platforme Stake vložil sedemmestni znesek in bi lahko osvojil približno 4,5 milijona evrov, če bi Argentina osvojila lovoriko. Namesto tega je poraz Argentine dodal še eno poglavje dolgoletnemu vraževerju, ki spremlja športne napovedi tega kanadskega glasbenika.

Oboževalci so namreč začeli uporabljati izraz »Drakovo prekletstvo«, potem ko so opazili, da vsaka ekipa, ki ji raper javno izkaže podporo ali stavi nanjo, pogosto na koncu izgubi. Vraževerje je postalo tako znano, da obstaja celo spletna stran TheDrakeCurse.com, ki spremlja njegove stave in seznam nesrečnih športnih izidov, povezanih s petkratnim dobitnikom grammyja.

Vraževerje je postalo tako znano, da obstaja celo spletna stran TheDrakeCurse.com, ki spremlja njegove stave in seznam nesrečnih športnih izidov, povezanih s petkratnim dobitnikom grammyja.

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Njegov zadnji neuspeh prihaja le nekaj dni po še eni dragi stavi. V začetku tega tedna naj bi Drake izgubil ločeno stavo v vrednosti približno 874.000 evrov, potem ko je podprl irsko zvezdo UFC-ja Conorja McGregorja in stavil, da bo premagal Maxa Hollowaya.

Februarja letos naj bi raper izgubil približno 874.000 evrov, ker je stavil na zmago ekipe New England Patriots proti Seattle Seahawks na Super Bowl LX., stava na zmago Jannika Sinnerja proti Carlosu Alcarazu na OP ZDA pa ga je stala dodatnih približno 262.000 evrov.

Vendar je Drake leta 2022 dobro napovedal izid in zaslužil približno 874.000 evrov s stavo na zmago Argentine v finalu svetovnega prvenstva v Katarju. Umetnik, rojen kot Aubrey Drake Graham, ki kraljuje na glasbenih lestvicah, kljub nedavnemu nizu neuspehov pri stavah ostaja ena največjih glasbenih zvezd na svetu, poroča 24sata.hr.