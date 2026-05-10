Preklete tiare, ki jih kraljice in princese nosijo še danes

Nošenje tiare ima v kraljevskih in aristokratskih krogih dolgo in strogo določeno tradicijo. Tiare se običajno nosijo ob večernih priložnostih, kot so državni banketi, slavnostne večerje in formalni sprejemi. Po starem bontonu se jih ne nadane pred 18. ali 19. uro, saj sodijo med večerne kose nakita. V kraljevi tradiciji pogosto simbolizirajo status, zakon in pripadnost družini. Nekdaj je veljalo, da neporočene ženske ne nosijo tiar, a pravilo se danes vse bolj opušča.

Običajno nevesta na poroki nosi tiaro, ki prihaja iz družinske zbirke. Tiar se ne kupuje kot običajen nakit, temveč se jih podeduje ali izposodi iz kraljevih zbirk. Vsak kos ima svojo zgodovino in je povezan s pomembnimi dogodki ali osebami. Danes se nosijo redkeje kot nekoč, a ostajajo simbol tradicije, kontinuitete in slovesnosti. Stil kurir pa niza nekaj takšnih, ki jih ne spremlja najbolj pozitivna zgodba.

Hesenska tiara z listi jagode

Med britanskimi kraljevimi tiarami je ena najbolj zloglasnih hesenska tiara z listi jagode. Okrašena je z diamantnimi listi in motivi jagod, leta 1861 jo je zasnoval princ Albert, najverjetneje kot poročno darilo za svojo hčer princeso Alice. Princ Albert se poroke ni udeležil, umrl je 14. decembra 1861.Tudi življenje princese Alice je zaznamovala tragedija. Dva od njenih štirih otrok sta umrla mlada: princ Friedrik Hesenski je leta 1873, star dobri dve leti umrl po padcu skozi okno princesa Marie je leta 1878 umrla zaradi davice. Stara je bila štiri leta.

Istega leta je, le nekaj tednov po smrti hčerke zaradi iste bolezni na isti dan kot njen oče, umrla tudi 35-letna princesa Alice. Tiaro je podedoval njen sin Ernest Louis, vojvoda hesenski. Njegov zakon se je končal z ločitvijo, njegova hči je umrla stara komaj osem let. Kasneje se je njegov sin Georg Donatus, poročil princeso Grčije in Danske Cecilio. Ta je tiaro nosila na kronanju Jurija VI leta 1937. Kmalu zatem je družino doletela nova tragedija, letalska nesreča, v kateri so umrli skoraj vsi njeni člani. Tiara je danes shranjena v fundaciji hesenske hiše.

Tiara Orientalski diadem

To tiaro je za britansko kraljico Viktorijo leta 1853 oblikoval draguljar Garrard. Okrašena je bila z diamanti in opali, ki jih je kasneje kraljica Aleksandra odstranila, ker so veljali za nesrečne kamne. Nadomestila jih je z rubini. Tiara je ostala v kraljevi družini in jo danes nosi valižanska princesa Kate.

Vladimirjeva tiara

Tiara, znana kot Vladimirjeva tiara, je bila ena najljubših kraljice Elizabete II. Prvotno je pripadala ruski vojvodinji Mariji Pavlovni. Po ruski revoluciji jo je morala zapustiti, kasneje pa so jo pretihotapili v Anglijo. Po njeni smrti jo je podedovala njena hči vojvodinja Elena Vladimirovna, ki jo je prodala britanski kraljevi družini. Tiara je posebna, ker se lahko prilagaja: bisere je mogoče zamenjati s smaragdi. Bila je tudi zadnja tiara, ki jo je kraljica Elizabeta II. nosila pred smrtjo 8. septembra 2022.