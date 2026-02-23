Prekletstvo dinastije: spomin na eno najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb

Na ogled je nova televizijska serija Ameriška ljubezenska zgodba: John F. Kennedy mlajši & Carolyn Bessette (American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette), ki jo je produciral Ryan Murphy in se osredotoča na eno najbolj znanih ter hkrati žalostnih ljubezenskih zgodb sodobne ameriške zgodovine: razmerje med Johnom F. Kennedyjem mlajšim in Carolyn Bessette. Serija, čeprav nekateri kritiki menijo, da bolj spominja na stilizirano tabloidno zgodbo, kot na poglobljeno biografsko delo, dramatizira njun intenzivni, a kratek odnos ter tragičen konec.

John F. Kennedy ml., sin umorjenega ameriškega predsednika John F. Kennedy in Jacqueline Kennedy Onassis, je bil v začetku devetdesetih let eden najbolj zaželenih samskih moških v Združenih državah Amerike. Carolyn Jeanne Bessette je spoznal leta 1992, ko je ta kot predstavnica za odnose s pomembnimi strankami delala za modno hišo Calvin Klein. On je prišel na pomerjanje oblačil in tam sta se prvič srečala. Tedaj je bil JFK ml. v razmerju z igralko Daryl Hannah, tudi Carolyn je imela svoje družabno življenje, vendar je bila kemija med njima očitna. Čeprav poznanstvo ni takoj preraslo v zvezo, sta kmalu začela preživljati vse več časa skupaj, romantična zveza pa je hitro postala predmet zanimanja javnosti in tabloidov. Njun odnos ni bil brez izzivov. Medijska pozornost je bila ogromna, saj je bil John kot član dinastije Kennedy že od mladosti v središču pozornosti, Carolyn pa je kot nekdo, ki je dotlej živela razmeroma zasebno življenje, težko prenašala stalno javno izpostavljenost. Ti pritiski so v njunem odnosu pogosto povzročali napetosti.

Biografi omenjajo tudi nesporazume in konflikte zaradi družinskih pričakovanj ter različnih pogledov na javno življenje. Carolyn naj bi se težko vklopila v Kennedyjev svet, odnos z njegovo družino, zlasti z mamo Jackie, ki je umrla leta 1994, pa je prinašal dodatno čustveno breme. Po več letih zveze je John julija 1995 Carolyn zaprosil s prstanom z diamanti in safirji, a je ta sprva oklevala. Nazadnje je vendarle privolila in 21. septembra 1996 sta se poročila na zasebni slovesnosti na otoku Cumberland v ameriški zvezni državi Georgia, daleč od oči javnosti, ob prisotnosti le nekaj bližnjih prijateljev in družinskih članov. Slovesnost je bila preprosta in intimna, Carolyn je nosila elegantno poročno obleko oblikovalca Narcisa Rodrígueza, ki je kasneje postala ikonična.

Čeprav so mnogi njuno zvezo videli kot idilično, je bilo zakonsko življenje pod stalnim medijskim pritiskom zlasti za Carolyn težko. Mediji so poudarjali njen modni slog in njeno domnevno stisko zaradi izgube zasebnosti ter identitete, še toliko bolj, ker je bila poročena z enim najbolj znanih moških v državi. Spomladi 1999 naj bi začela obiskovati zakonsko svetovanje, saj sta se zavedala, da je njun odnos na tankem ledu, njuna romanca se je namreč soočala z negotovostmi in konflikti.

Zgodba se je tragično končala 16. julija 1999, ko je on pilotiral manjše letalo Piper PA-32R Saratoga proti otoku Martha's Vineyard, kjer naj bi se udeležili poroke sorodnika, to pa je strmoglavilo. Na krovu sta bili tudi Carolyn in njena sestra Lauren. Po večdnevnem iskanju so njihove posmrtne ostanke skupaj z razbitinami letala našli v Atlantskem oceanu. Preiskava je pokazala, da je do nesreče prišlo zaradi izgube nadzora med nočnim letom nad morjem, najverjetneje zaradi prostorske dezorientacije pilota. John je bil takrat star 38 let, Carolyn 33, Lauren pa 34 let. Njuna smrt je zaznamovala konec ene najbolj zanimivih in najbolj tragičnih ljubezenskih zgodb 20. stoletja ter ostala simbol romantične tragedije pod ogromnimi pritiski medijev in javnosti. Z družino Kennedy je povezanih več tragedij, zato so se pojavile tudi govorice o tako imenovanem prekletstvu Kennedyjev, piše harpersbazaar.com.