Prekletstvo Kennedyjevih se nadaljuje: umrla je vnukinja Roberta F. Kennedyja, stara je bila 42 let

Umrla je Kyle Kennedy, vnukinja Roberta F. Kennedyja in njegove žene Ethel Kennedy, stara je bila 42 let. Poslovila se je v svojem domu v kraju Westwood v ameriški zvezni državi Massachusetts, natančen vzrok smrti za zdaj ni bil javno objavljen. Kyle je bila hči Michaela Kennedyja, enega od enajstih otrok Roberta in Ethel Kennedy. Družinsko tragedijo je doživela že pri 13 letih, ko je njen oče leta 1997, star komaj 39 let, umrl v smučarski nesreči. Njena mama je Victoria Denise Gifford, hči Franka Gifforda in pastorka nekdanje televizijske voditeljice Kathie Lee Gifford.

Po hudi poškodbi je postala borka za pravice invalidov

Pred šestimi leti je Kyle utrpela hudo poškodbo hrbtenice, zaradi katere je bila dlje časa paralizirana. Po tej življenjski prelomnici je postala dejavna zagovornica pravic invalidov. Med drugim je sodelovala na zaslišanju pred zakonodajnim telesom zvezne države Massachusetts, kjer je odkrito spregovorila o diskriminaciji, s katero se invalidi srečujejo v zdravstvenem sistemu. V osmrtnici so izpostavili njeno predanost in močan značaj.

Opisali so jo kot izjemno inteligentno, lepo žensko s pronicljivim humorjem. Kyle Kennedy si bodo zapomnili tudi po njenem neutrudnem delu za reformo izobraževanja otrok iz prikrajšanih okolij in nesebični podpori invalidom. Za seboj je pustila sinova, 12-letnega Conorja in 10-letnega Declana, ki ju je imela z Liamom Kerrom. V osmrtnici je naveden kot njen nekdanji mož. Par je imel še hčerko Josephine, Conorjevo dvojčico, ki je umrla le nekaj dni po rojstvu.

Na njeni poroki je bila tudi Taylor Swift

Kyle Kennedy in Liam Kerr sta se poročila avgusta 2012, njuna poroka je zaradi slavne gostje pritegnila veliko medijske pozornosti. Na poroko je namreč prišel nevestin bratranec v spremstvu takratnega dekleta, svetovno znane glasbene zvezdnice Taylor Swift.

Po končani zasebni srednji šoli Milton Academy je Kyle študirala zgodovino na univerzi Georgetown, kjer je tudi diplomirala. Izobraževanje je nadaljevala z magistrskim študijem zgodnjega in predšolskega izobraževanja na univerzi Pace, nato pa je končala še podiplomski študij izobraževalne politike in upravljanja na prestižni univerzi Harvard.

V New Yorku je delala kot učiteljica v okviru programa Teach for America. Med kariero je pri izboljševanju šolskih učnih načrtov sodelovala tudi s tehnološkimi podjetji ter pomagala vzgojiteljem, ki delajo z najmlajšimi otroki. Kyle Kennedy bo ostala v spominu zaradi svoje predanosti izobraževanju, prizadevanj za enakopravnost in podpore ljudem, ki se soočajo z življenjskimi ovirami, piše USA Today.