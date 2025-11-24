Prekletstvo znane družine je doletelo tudi njo: 35-letni vnukinji Johna Kennedyja ostalo manj kot leto dni življenja

Vnukinja Johna F. Kennedyja in Jackie Kennedy Tatiana Schlossberg je razkrila, da so ji diagnosticirali neozdravljivo obliko krvnega raka in da ima po ocenah zdravnikov pred seboj manj kot leto dni življenja. Petintridesetletna novinarka in avtorica, ki se ukvarja predvsem z okoljsko tematiko, je za mieloično levkemijo, agresivno obliko raka krvi, izvedela le nekaj ur po tem, ko je lani rodila hčerko. V besedilu za revijo The New Yorker, objavljenem na 62. obletnico atentata na njenega dedka, 22. novembra je opisala, kako je zdravnik maja 2024 med preiskavami opazil nenavadno visoko vrednost belih krvnih celic.

Tatiana, hči nekdanje veleposlanice Caroline Kennedy in Edwina Schlossberga, je razkrila, da ji je zdravnik med zadnjim kliničnim preizkusom dejal, da jo lahko pri življenju ohranijo največ leto dni. Najbolj jo je pretresla misel, da se je njena otroka, ki ju ima z zdravnikom Georgeem Moranom morda ne bosta spominjala. Kot je zapisala, se bo triletni sin morda česa spomnil, a bodo ti spomini verjetno prepleteni s fotografijami in zgodbami drugih. Zaradi strogega režima po presaditvi kostnega mozga skoraj ni mogla skrbeti za novorojenko: ni je smela previjati, kopati ali hraniti, pol leta njenega življenja je preživela v bolnišnici. Ob tem se sprašuje, ali bo hči sploh vedela, da je bila njena mama.

Tatiana je bila prepričana, da spada med najbolj zdrave ljudi v svojem okolju, saj ni imela nobenih simptomov. Po vrsti dodatnih preiskav pa so zdravniki odkrili redko genetsko mutacijo, imenovano inverzija 3, ki se ne odziva na standardne terapije. Prestala je dve presaditvi kostnega mozga, več ciklov kemoterapije in številne transfuzije krvi. V začetku leta 2025 se je vključila v klinično raziskavo terapije CAR-T celic, obetavne oblike imunoterapije, ki je nekaterim bolnikom že prinesla izboljšanje, a so ji zdravniki kljub temu pred kratkim povedali, da ima pred seboj manj kot leto dni življenja.

Med najtežjimi spoznanji, je zapisala, je tudi občutek, da je svoji materi povzročila še eno tragedijo. Vse življenje si je prizadevala biti dobra učenka, sestra in hči, predvsem pa je skušala zaščititi mamo. Zdaj pa ima občutek, da je njeno življenje znova prizadelo družino, in tega ne more spremeniti. Ob tem je spomnila na številne tragične dogodke, ki so skozi desetletja zaznamovali družino Kennedy: umora Johna F. Kennedyja leta 1963 in Roberta F. Kennedyja pet let pozneje, smrt Jacqueline Kennedy Onassis zaradi limfoma, letalsko nesrečo JFK-ja mlajšega s soprogo in svakinjo leta 1999, smrt Mary Kennedy v njenem domu leta 2012 ter tragično usodo Rosemary Kennedy, ki je po neuspešni lobotomiji večino življenja preživela v ustanovi.

Tatiana se je ostro odzvala na dejanja svojega bratranca Roberta F. Kennedyja mlajšega, ameriškega ministra za zdravje, katerega odločitve so po njenem mnenju škodovale zdravstvenemu sistemu. Kritizirala ga je zaradi zmanjševanja sredstev za raziskave raka in širjenja dvomov o cepivih. Zapisala je, da je zaradi njegovega ravnanja zdravstveni sistem, od katerega je odvisno njeno zdravljenje, postal krhek in nestabilen ter da so ukinjeni programi neposredno ogrozili več sto raziskav in kliničnih preizkusov, s tem pa tudi možnosti pacientov, kot je sama.