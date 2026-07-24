Prelomnica za Harper Beckham: mesece je iskala popolno ime

Kot poročajo britanski mediji, Harper Beckham, hči Victorie in Davida Beckhama, zaključuje priprave na lansiranje lastne blagovne znamke za nego kože. Zdaj je znano tudi ime, pod katerim naj bi izdelke prodajali. Po poročanju časopisa The Sun se bo nova linija imenovala Harlo by Harper in bo namenjena predvsem pripadnikom generacij Z in alfa. Čeprav podrobnosti uradno še niso potrjene, naj bi kolekcija vključevala izdelke za vsakodnevno nego, kot so čistila za obraz in negovalne kreme. Vir blizu družine trdi, da je Harper s svojo ekipo več mesecev iskala popolno ime ter da so prijave za zaščito nove blagovne znamke že vložene.

»Harper na tem projektu dela že nekaj časa. Ime Harlo by Harper je bilo izbrano po številnih razmislekih, prijave za zaščito blagovne znamke pa so že oddane. Datum lansiranja še ni določen, načrt pa je, da bodo izdelki na trg prišli prihodnje leto,« je povedal vir.

Prvotni načrt ni uspel

To sicer ni bila prva izbira družine Beckham. Že lani so v Veliki Britaniji zaščitili ime HIKU by Harper, vendar so pri registraciji v Združenih državah naleteli na oviro. Ameriški urad za patente in blagovne znamke je registracijo začasno zavrnil, saj je presodil, da je ime preveč podobno že obstoječim zaščitenim znamkam. Družina bi se lahko pritožila, vendar se je očitno odločila za novo ime.

Victoria Beckham je že pred časom razkrila, da je bila prav hčerina borba z aknami glavni razlog za idejo o lastni kozmetični znamki. »V zadnjih nekaj letih je imela veliko težav s kožo. Tako kot številna dekleta njenih let je preizkusila različne izdelke, ki ji niso ustrezali, zato je na koncu obiskala dermatologa,« je povedala v podkastu Aspire. Dodala je, da ji je hči takrat dejala: »Želim ustvariti svojo blagovno znamko, ker vem, kaj sama potrebujem, in nočem, da bi druga dekleta doživljala to, kar sem doživljala jaz.«

Ambiciozna že od malih nog

Victoria priznava, da jo je Harper s svojim poslovnim pristopom presenetila. Že na začetku projekta ji je pripravljala predstavitve v programu PowerPoint, v katerih je podrobno predstavila svojo zamisel. »Na vse svoje otroke sem neizmerno ponosna, vendar je Harper izjemno ambiciozna. Odraščala je ob sestankih, povezanih z lepotno industrijo, saj mi je kot majhna deklica sedela v naročju, ko smo razvijali nove izdelke,« je povedala nekdanja članica skupine Spice Girls.

Družina Beckham že vrsto let ščiti imena svojih otrok kot blagovne znamke. Victoria je Harperinega registrirala že, ko je bila stara komaj pet let, in sicer za različne kategorije izdelkov, med drugim kozmetiko, oblačila, igrače in modne dodatke. Strokovnjaki za intelektualno lastnino so takrat opozorili, da gre za precej nenavadno potezo, saj se zaščita osebnega imena običajno opravi šele, ko si posameznik ustvari kariero.

Beckhamovi pa so se odločili razmišljati dolgoročno in vnaprej zaščititi morebitne prihodnje poslovne projekte svojih otrok. Če bodo načrti uresničeni, bi lahko Harper Beckham kmalu stopila po maminih stopinjah in postala novo ime v lepotni industriji.