Prelomnica za princa Georgea

Najstarejši sin valižanskega princa in princese stopa po stopinjah očeta in strica. Začel je obiskovati slovito britansko šolo z bogato zgodovino in vrtoglavo visoko šolnino, ki je namenjena izključno fantom. Trinajstletni princ George je namreč prispel na kolidž Eton, ki bo naslednjih pet let njegov drugi dom. Med šolskimi semestri bo namreč skupaj z drugimi učenci živel v tamkajšnjem internatu medtem ko bo vikende in počitnice preživljal doma. Ločitev zagotovo ni bila lahka niti zanj niti za njegova starša, ki sta ga pospremila, piše Hello.

FOTO: Adrian Dennis Via Reuters

Če kdo ve, kako je biti najstnik in živeti sam v povsem novem okolju, je to princ William, ki je bil, ko so ga vpisali na Eton, prav tako star trinajst let. Šolo je leta 1440 ustanovil kralj Henrik VI. z zamislijo, da bi omogočila izobraževanje tudi revnim fantom. Danes se tam šolajo otroci najpremožnejših in najvplivnejših članov družbe. Letna šolnina znaša približno 75.800 evrov, na njej pa se izobražujejo tudi izjemno nadarjeni učenci s štipendijami.

Gre za šolo, namenjeno izključno fantom, ki jo trenutno obiskuje okoli 1.350 učencev. Vsi živijo v enem od 25 internatov, ki delujejo kot majhne skupnosti znotraj šole. V vsakem jih je približno 55, vsak fant pa ima svojo sobo. Eton ima eno najbolj prepoznavnih šolskih uniform na svetu: črn frak, belo srajco, belo kravato in telovnik ter temne hlače.

Poleg strogega kodeksa oblačenja ustanovo zaznamujejo različne šolske slovesnosti, običaji, poseben jezik in pravila, ki so se na Etonu razvijala skozi stoletja. George tako nadaljuje družinsko tradicijo, hkrati pa tudi tradicijo sprememb, saj sta bila William in njegov stric Harry prva britanska princa iz neposredne kraljeve družine, ki sta obiskovala Eton, namesto tradicionalne izbire Gordonstouna.