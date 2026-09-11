Premagala je raka, sedaj znano pevko čaka nova operacija

Za 38-letno pevko Jessie J sta dve izjemno intenzivni leti, v katerih se je spopadla z rakom dojke, doživela razhod, izdala album in hkrati vzgajala triletnega sina. Po rojstvu sina Skya se je pevka razšla z dansko-izraelskim košarkarjem Chananom Safirom Colmanom, s katerim je bila v zvezi pet let. Jessie je v čustveni objavi razkrila, da se umika z družbenih omrežij, da bi pospešila okrevanje.

Po boju z rakom se je vrnila na oder: »Naučila sem se upočasniti in živeti v trenutku,« je pojasnila. »To objavo želim začeti tako, da povem, da sem dobro. Nisem v najboljši formi, vendar sem daleč od tega, da bi bila v najslabši. Vem, da lahko sledilci takšne objave razumejo na različne načine. Ni skrivnost, da sta bili zadnji dve leti čarobni, uspešni, življenjsko prelomni in izjemno intenzivni. Večinoma sem ju imela rada, v nekaterih trenutkih sem ju sovražila in o sebi, o tem, kaj si želim od življenja in predvsem o tem, kako ga želim občutiti, ko ga živim, sem se naučila več kot kdaj koli prej,« je zapisala.

Dodala je, da se umika iz digitalnega sveta in vrača v resnični svet. »Da končno opravim svojo drugo rekonstruktivno operacijo po raku, si napolnim baterije, okrevam, se spočijem, predelam vse, kar se je dogajalo, se posvetim sebi in sinu, negujem naslednje poglavje svojega življenja in, kar je najpomembneje, sem prisotna ter zares živim.« Jessie je maja letos, leto dni po uradni diagnozi, razkrila veselo novico, da raka nima več. »Ure in ure sem jokala, nato pa sem prvič po enem letu globoko zadihala,« je takrat zapisala. Junija lani je pevka na družbenih omrežjih razkrila, da so ji diagnosticirali raka, pozneje istega meseca je prestala operacijo.

Chanan je bil med njenim bojem z rakom dojke ves čas ob njej. Dva meseca pozneje, avgusta, je morala, potem ko je izvedela, da bo morala nadaljevati zdravljenje prestaviti termine in odpovedati nekatere prihajajoče koncerte. O bolezni se je odločila javno govoriti, da bi lažje predelala diagnozo in ponudila podporo drugim, ki doživljajo podobno izkušnjo. Poudarila je tudi, da ji je rak omogočil neverjetno novo perspektivo, poroča Daily Mail.